Талибы на ближних рубежах: как соседи Афганистана реагируют на активизацию боевиков

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Обострение ситуации в Афганистане, начавшееся на фоне вывода из страны войск США и НАТО, вызывает обеспокоенность соседних государств. Вопреки заявлениям представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) об их приверженности мирному урегулированию внутреннего конфликта, наступление продолжается сразу по нескольким фронтам.

Как соседи Афганистана реагируют на активность террористов у своих границ — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Таджикистан — опасность уже рядом

Утром 22 июня появилась информация, что сторонники радикального движения захватили город Шерхан, располагающийся на реке Пяндж непосредственно на границе с Таджикистаном. Об этом сообщал Telegram-канал «Афганская голубка».

«К сожалению, сегодня утром после часа боев талибы захватили порт Шерхан и город, а также все контрольно-пропускные пункты на границе», — заявил представитель администрации провинции Кундуз.

Тогда же боевики опубликовали кадры, на которых была запечатлена трансграничная переправа.

Taliban officials say they have captured Afghanistan's main border crossing with Tajikistan 'without firing a single shot'.



The group has also released a video purportedly of the Sherkhan Bandar crossing.#DailyScoopTV #Breaking #Afghanistan #Taliban



Video: Taliban media pic.twitter.com/WRN7t0ZryR — Daily Scoop TV (@DailyScoopTV1) June 22, 2021

Афганские силы безопасности сдали свои позиции, а более 130 военнослужащих бежали от боевиков через границу.

«Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию страны», — сообщил пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

После этого таджикистанские военные, дислоцированные на приграничной территории, были переведены на особый режим несения службы. Ранее к ним уже была переброшена дополнительная техника.

Как отметил министр обороны республики Фаридун Махмадализоду, в случае обострения обстановки военнослужащие выдвинутся на помощь пограничным войскам Таджикистана.

ВОЙСКА ТАДЖИКИСТАНА НА ГРАНИЦЕ С АФГАНИСТАНОМ ПРИВЕДЕНЫ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ https://t.co/qviqXNY5vl — BOMDOD.COM (@BomdodCom) June 26, 2021

Узбекистан — активное ожидание

В ответ на продвижение афганских террористов и захват новых территорий, Минобороны Узбекистана заявило о начале приведения национальной армии в боевую готовность.

Так, внеплановые проверки сейчас проходят на Ангренском и Термезском полигонах, в Юго-Западном и Ташкентском особых военных округах, а также в частях ПВО и ВВС.

«В ходе тактических учений при подаче сигнала «Тревога» проверяются действия личного состава, возможность усиления защиты на заданном направлении, способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки», — сообщает пресс-служба узбекистанского военного ведомства.

На учениях военнослужащие отрабатывают обнаружение условного противника и удары по нему, направленные на предотвращение любых возможных активных действий врага.

• #Узбекистан начал военные учения близ границы с Афганистаном



• Военные учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане



???? https://t.co/jvgLUpfAkJ



✍️https://t.co/StkMgj0WdY pic.twitter.com/sQgWWj5Lvg — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) June 25, 2021

Иран — превентивные меры

Очевидцы сообщают, что Иран начал переброску военнослужащих в приграничные районы. В социальных сетях публикуются кадры, где, предположительно, запечатлена техника Корпуса стражей исламской революции (КСИР), движущаяся в сторону Афганистана.

Video: Reports claim that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has deployed armored vehicles on the Iran-Afghani frontier in response to the Taliban seizing control over areas along the shared border. pic.twitter.com/2yDM6U2XFu — Evan Kohlmann (@IntelTweet) June 24, 2021

Очевидцы засняли грузовики с тяжелой военной техникой и боеприпасами.

⭕️ انتقال ادوات سنگین نظامی به مرز افغانستان



بر اساس تصاویر ارسالی از سوی شهروندان، #جمهوری_اسلامی در حال انتقال ادوات سنگین نظامی به مرز #ایران و #افغانستان است.#سپاه_تروریستی_پاسداران pic.twitter.com/1Jz9hi0rby — Freedom Messenger (@freedommesenger) June 24, 2021

Возможно, Тегеран предпринял этот шаг для обеспечения безопасности границы, поскольку недавно талибы захватили несколько ближайших к иранской территории населенных пунктов. Нет оснований полагать, что силы КСИР намерены вторгнуться в соседнюю страну, однако они выражают готовность оказать решительное противодействие боевикам в случае проявления агрессии. Более того, официальных подтверждений со стороны Тегерана об активизации вооруженных сил в приграничных с Афганистаном районах не поступало.

Еще в начале 2021 года иранское руководство говорило о своей готовности содействовать диалогу «Талибана» и официального Кабула. Однако реальные действия боевиков в настоящее время обесценивают все их заявления о приверженности мирным процессам. Вряд ли это проходит мимо внимания Тегерана.

У других границ — нейтралитет и дипломатия

Активность талибов в провинции Фарьяб, граничащей с Туркменистаном, не может не вызывать беспокойства. Однако Ашхабад пока не демонстрирует намерений отстаивать государственные интересы путем военной конфронтации.

Так же, как и другие соседи Афганистана — Китай и Пакистан — Туркменистан ограничивается миротворческой риторикой, заключающейся в призывах к сторонам внутреннего конфликта о возвращении в политическое русло урегулирования.

Ранее пакистанский премьер-министр Имран Хан выступил с заявлением о том, что на предыдущих этапах конфликта в Афганистане его страна совершила ошибку, поддерживая одну из сторон противостояния. По этой причине он выбирает политику нейтралитета.

لازم ہے کہ امریکی فوجوں کے انخلاء سے قبل افغانستان کیلئے ایک سیاسی حل (تصفیہ) کا اہتمام کیا جائے۔

https://t.co/Brnx3F0zRl — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 22, 2021

Премьер выступил против решения разногласий посредством силы и высказал мнение, что единственным путем к афганскому примирению может стать формирование коалиционного правительства, в которое наравне с представителями нынешней официальной власти войдут и представители «Талибана».

При этом Хан заявил, что боевики «не смогут завоевать всю страну». Правда, учитывая темпы захвата талибами новых районов и даже военных баз, это мнение пакистанского политика выглядит несколько наивным.

Продвижение талибов — обстановка накаляется

Несмотря на заявления Кабула о том, что Вооруженные силы Афганистана накануне смогли отбить у боевиков восемь районов, общий масштаб экспансии «Талибана» значительно выше.

Как ранее сообщил пресс-секретарь политического управления талибов Сухейль Шахин, под их контролем сейчас находится свыше 160 районов, следовательно, большая часть страны.

«Есть районы, где только центр находится под контролем кабульской администрации, но окружающие районы захвачены нами. По всем подсчетам, это более 80% территории, удерживаемой нашими войсками», — заявил представитель боевиков.

Впрочем, официальные власти Афганистана не подтверждают эту информацию. Однако несмотря на это статистика последних дней говорит о том, что обстановка действительно складывается не в пользу кабульского правительства. Точно говорить о контроле над населенными пунктами пока нельзя — активные бои ведутся в настоящее время, многие районы неоднократно переходили из рук в руки, данные постоянно уточняются.

İnteraktif Harita | 21 Haziran itibarıyla Afganistan'da kontrol durumu https://t.co/LPu8kU9pk2 pic.twitter.com/e0Tg3EC71I — Mepa News (@mepanews) June 21, 2021

«Талибан» начал свое наступление на фоне вывода с территории страны сил США и НАТО, который должен завершиться к 11 сентября — 20-летней годовщине терактов в Соединенных Штатах, ставших причиной вторжения американских войск в Афганистан.

Taliban insurgents are conducting a wave of an offensive in Northern Afghanistan. They are moving beyond their Southern provinces as the United States withdraws troops from Afghanistan.@SaroyaHem tells you more pic.twitter.com/Cu38aZYbjN — WION (@WIONews) June 23, 2021

Афганское министерство обороны старается успокоить соотечественников, заявляя о том, что держит ситуацию с активностью талибов под контролем и имеет план эффективного контрнаступления.

Однако решительно настроены и боевики: так, командир талибов в провинции Газни сказал NBC News, что он и его подчиненные намеренно сдерживают свои силы и пока обходят некоторые населенные пункты, чтобы не затронуть американских военных — боевики дожидаются полного отхода иностранных войск.

Несмотря на то, что США пообещали афганцам финансовую и гуманитарную поддержку, в случае падения Кабула под натиском противника у Вашингтона станет лишь на один пункт расходов меньше. Решение о прекращении военной операции принято и вряд ли администрация Джо Байдена станет менять свое решение по этому вопросу.

Основа для опасений — шанс на новую экспансию

Расширение влияния радикального движения, безусловно, вызывает опасения соседних стран. Хоть Пентагон ранее заявлял о намерениях создать в ближайших к Афганистану государствах свои военные базы для сдерживания террористов, никаких конкретных договоренностей об этом достигнуто не было. Мало того, Пакистан уже официально отказался поддерживать эту инициативу.

???????? Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что после вывода американских войск из Афганистана однозначно не предоставит базу на территории Пакистана для операций ЦРУ.#Пакистан #Афганистан #США https://t.co/GCnJnzsxui pic.twitter.com/J5wmlPxszh — egazet (@egazet_) June 19, 2021

Представители Талибана, в свою очередь, в ответ на обсуждение планов американских военных обратились ко всем странам, граничащим с Афганистаном, с угрозой.

«Иностранные силы являются основной причиной отсутствия безопасности и продолжения войн в регионе. Каждый стал тому свидетелем за последние двадцать лет […] В связи с тем, что мы неоднократно заверяли других, что наша земля не будет использоваться против безопасности других, мы также призываем не использовать свою территорию и воздушное пространство против нашей страны», — говорится в заявлении боевиков.

Также талибы заявили, что в случае создания новых американских баз у ближних рубежей они не останутся безучастными.

Однако и отсутствие военных объектов НАТО в Средней и Центральной Азии не гарантирует мирных намерений радикальных исламистов. Захватившие КПП в Шерхане боевики пообещали таджикистанским пограничникам скорое наступление и по этому направлению. Эти слова были простыми угрозами, или они говорили о реальных планах руководителей движения — большой вопрос.

Ряд экспертов полагает, что «Талибан» пока не решится атаковать соседние страны. Однако эта тенденция может сохраняться недолго.

«Для талибов задача номер один — это захват Кабула и соединение своих анклавов на юге и на севере страны», — заявил в интервью газете «Московский комсомолец» военный эксперт Александр Михайловский.

По его мнению, в ближайшие месяцы руководство радикального движения будет концентрироваться на решении внутренних вопросов. Однако, если талибы одержат победу, в перспективе их общая численность сил может превысить армии Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, вместе взятых.

Усугубляется ситуация тем, что в ходе своего наступления боевики «Талибана» захватывают не только мирные населенные пункты, но и военные объекты, на которых остается масса наступательных вооружений производства разных стран.

«Я такого не припомню в мировой истории, чтобы такими малыми силами в столь короткий срок захватывалось столько оружия. Можно сказать, что США подарили всю эту технику и оружие талибам», — отметил Михайловский.

Taliban roam around in large base they captured in Sar e Pul district centre. pic.twitter.com/1isz7XeLjR — ???????????????????????????????? (@AboodySays) June 17, 2021

Так, 18 июня сообщалось, что после захвата большого военного объекта в провинции Сари-Пуль террористы получили по меньшей мере 300 американских винтовок М16, 50 автомобилей Ranger, 20 машин MB (Badass Military), 40 КАМАЗов и другую технику. Спустя несколько дней была захвачен еще один подобный объект в городе Чахар Дивари.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что выход талибов за пределы локального внутреннего конфликта на межгосударственный уровень останется без ответа. В частности, внимание к этому вопросу могут проявить крупные державы вроде России, Китая или Ирана, не заинтересованные в активности террористов у своих ближних рубежей. Пока ситуация не выходит за пределы внутреннего конфликта все ограничивается работой дипломатов. Но КСИР Ирана, например, уже концентрируется у границы, войска приводятся в боеготовность. Международное сообщество не должно допустить распространения радикального исламизма в этом стратегическом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.