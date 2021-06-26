Без стыда и совести, или Люди с очень короткой памятью. Колонка Голоса Мордора

Все-таки российские оппозиционеры — это совершенно удивительные люди. С мыслительным процессом у них происходит что-то совершенно необъяснимое: порой кажется, что память, как у рыбок гуппи, — только краткосрочная. То, что было пару дней назад, забывают напрочь, да и с логикой явная патология.

Вспомните, когда в России объявили о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Вроде бы приличное достижение, делающее честь стране. Много ли в мире стран обладают такими технологиями? Франция пыталась создать свою вакцину в знаменитом Институте Пастера — не получилось. Совсем недавно пришла новость из Германии, что там тоже создали вакцину, но ее эффективность всего 40%. В общем, это дело сложное, с которым может справиться не каждая страна с развитыми наукой и промышленностью.

Конечно же, сразу распространились новости о том, что якобы российскую вакцину украли в Оксфорде всемогущие русские хакеры. Это было смешно. Но оказалось, что вакцина, созданная в Оксфорде, на порядок хуже российской, да еще и с серьезными побочными эффектами: просто тема для Михаила Задорнова, царствие ему небесное.

Федеральное агентство новостей /

От западных обвинителей не отставали и представители российского рукопожатного класса. В топе, конечно, уже подзабытый Алексей Навальный со своим спичем о российской вакцине: мол, даже ВОЗ смотрит искоса и с недоумением, не веря, что такое возможно. Кроме этого, масса мелких гадостей в бложиках видных деятелей оппозиционного движения и бесконечный лютый вой в их же СМИ. На «Эхе Москвы» даже стишки и песенки про российскую вакцину сочиняли, разумеется, не хвалебного содержания. Но гораздо интереснее то, что те же самые журналисты «Эха Москвы», которые российскую вакцину осмеивали, первыми из всей оппозиционной тусовки ею привились. Тогда многие в шоке от такого поворота были. Как же так? А как теперь быть со всем тем, что вы про вакцину говорили? А никак. Нормально. Языком болтать — не мешки тягать, в конце концов.

В общем, пошел оппозиционный люд, в первую очередь журналистский, на вакцинацию косяками. Даже когда вакцины было еще мало и не хватало многим, даже из групп риска. Наглые морды шли на прививочные пункты, размахивая журналистскими удостоверениями, и получали свою дозу «Спутника V». Наверное, тогда привилось большинство из них.

Но все-таки немало упертых осталось. Казалось, они верны своим убеждениям. Как Кац, Ройзман, Гозман, Азар. Они писали в соцсетях гадости про российскую вакцину. Все думали, никогда уже ею не привьются, будут ждать, когда получится вакцинироваться какими-то «молекулами свободы». Но… мы с вами снова ошиблись. Побежали делать прививки. Вот этой «диктаторской путинской вакциной», от которой за километр несет репрессиями и ГУЛАГом. Знаете, кто побежал? Юля Навальная! Взяла и предала близкого человека, который к тому же находится в тюрьме.

instagram.com / @sobollubov

А затем и Люба Соболь, соратница Алексея. Видать, тоже забыла, что там ее босс про вакцину наговорил. А следом — Кац, Ройзман, Гозман и другие.

И нет бы по-тихому привиться и молчать в тряпочку! Эти смешные люди начинают катать в социальных сетях длинные простыни в свое оправдание. Мол, вы не думайте, если мы привились, то мы за Путина. Нет! Мы против, даже еще больше! Ненавидим этот режим так, что кушать не можем. А вакцинировались, потому что сознательные люди. И вообще, эту вакцину не Путин создавал, а замечательные российские ученые.

Но, ребят, а почему вы не вспоминали о замечательных российских ученых, когда смешивали их творение с грязью? Смешивали самозабвенно, с удовольствием. Наверное, сложно найти российского оппозиционера, который в свое время не оттоптался бы на «Спутнике V». Зато сейчас вы бежите делать прививки и оправдываете это в социальных сетях перед своими читателями, будто сделали что-то очень плохое и постыдное. Или что вас, как Дзюбу, подставили.

Вы сравнивали «Спутник V» даже с «Новичком». Где же ваша совесть? Или промолчите, ибо своими дешевыми оправданиями выставляете себя теми, кто вы есть на самом деле. Я не буду подбирать эпитеты, это каждый сможет сделать сам.

Теперь я жду, когда свою дозу путинского «Спутника V» получит Алексей Навальный. Хорошо бы, чтобы его честные глаза в этот момент показали по федеральному ТВ, а затем включили его незабвенный ролик об этой вакцине. Было бы очень сильно.