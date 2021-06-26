Журналист NYT объяснила всплеск уличного насилия в США

Вашингтон, 26 июня. Член редакционной коллегии издания The New York Times Мара Гей отметила небывалый разгул преступности в США, выступая в эфире канала MSNBC. Об этом сообщает Fox News.

По ее мнению, властям необходимо принять меры на федеральном уровне, чтобы убрать оружие с улиц американских городов.

«Я думаю, что здесь происходит пара вещей. На наших улицах слишком много оружия, поэтому нам нужны федеральные меры, потому что отдельные штаты и города, такие как Нью-Йорк, не могут остановить поток оружия», — заявила Гей.

Также она выразила уверенность, что всплеск уличного насилия закономерен, «учитывая уровень разрушений, травм, горя, безработицы, бездомности и просто общих потрясений, через которые прошли Соединенные Штаты, особенно цветные общины и люди, живущие в бедности по всей территории Соединенных Штатов».

Вместе с тем Мара Гей высказалась в пользу необходимости удовлетворения финансовых нужд правоохранителей, чтобы улучшить подготовку сотрудников, увязав, однако, сохранение финансирования с проведением реформ и повышением ответственности полиции.

«Финансирование должно сопровождаться подотчетностью, оно должно сопровождаться реформой, и оно также должно сопровождаться обсуждением финансирования других вещей, которые могут помочь уменьшить насилие и которые могут включать программы по предотвращению насилия, а также программы после школы, спортивные ассоциации, рабочие места», — сказала она.

Либеральная преступность

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Тем не менее, большинство комментаторов остались несогласными с видением ситуации с преступностью, которым поделилась журналистка New York Times. Многие из них выразили уверенность, что ситуация с безопасностью стала критической в тех городах, где при власти находятся либеральные мэры от демократической партии, поддерживающие боевиков из левых движений и потакающие толпе в требованиях лишить полицию финансирования.

«Рост преступности, в том числе увеличение незаконного въезда в страну, обусловлен беспомощной политикой Байдена и демократов в отношении преступников. Они поощряют преступников к совершению насильственных преступлений и отказываются привлекать их к ответственности», — пишет один из комментаторов.

Начало массовых выступлений активистов движений Black lives matter и антифа в конце мая 2020 года после убийства афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало рост продаж оружия по всей стране.

Конституционные войны

Большинство исследователей единодушно сходятся в мнении, что США переживают исторический всплеск уличного насилия. Количество массовых шутингов с четырьмя и более пострадавшими за неполные полгода превысило в стране 300 случаев. Вместе с этим растет и уровень жестокости полицейских, что отмечают как американские исследователи, так и международные правозащитники, например, российский Фонд борьбы с репрессиями, который занимается делами, связанными с полицейским насилием.

Prt Scr twitter.com / @acrider

Интервью Мары Гей можно рассматривать как часть дискурса, продвигаемого либеральной общественностью, об отмене второй поправки конституции США, гарантирующей гражданам право на владение оружием.

Их оппоненты заявляют, что при совершении преступлений используется, как правило, незарегистрированное оружие и отмена второй поправки сделает американцев легкой добычей вооруженных преступников. Это демонстрирует опыт Нью-Йорка, страдающего от уличного насилия, несмотря на крайне жесткие правила на владение оружием, введенные в штате.

Кроме того, многие американцы считают, что только наличие у граждан большого количества «стволов» предотвращает скатывание США к диктатуре. Еще больше в справедливости такой позиции их убеждают высказывания президента Байдена о том, что белые американцы представляют наибольшую опасность для страны.