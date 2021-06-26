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Уникальный проект: Плехановский университет выпустит профессиональных блогеров

  /   Обновлено: 26 июня 2021 18:06
Общество
Уникальный проект: Плехановский университет выпустит профессиональных блогеров
pixabay.com  /  Pexels

Сфера медиа в России развивается невероятными темпами. Наравне с журналистами, телерадиоведущими появляются и блогеры. Теперь разного рода медийщики смогут получить высшее образование в этой области. В рамках третьей встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд» на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» советник директора Института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Плюсов рассказал о передовой образовательной площадке для обучения журналистов и блогеров.

Теперь получить высшее образование по профилям «Журналистика» и «Медиакоммуникации» стало возможным в Плехановском университете. По словам Плюсова, студенты могут подать документы уже с 20 июня. Обучение начнется с сентября, где своим опытом и знаниями с учащимися будут делиться самые маститые представители медиапрофессий.

«С начала обучения студенты окунутся в мир медиа. С ними будут заниматься профессионалы и мастера своего дела. В рамках образовательного процесса учащиеся будут регулярно участвовать в съемках, монтаже, выступать в эфирах программ на ведущих телеканалах и радиостанциях», — говорит советник директора института.

Уникальный проект: Плехановский университет выпустит профессиональных блогеров
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Также Роман Плюсов отмечает, что в программу обучения включены встречи, мастер-классы с самыми успешными представителями современной медиасферы, имена которых знает практически каждый россиянин, среди них телеведущие Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Борис Корчевников и другие персоны. А оттачивать профессиональные навыки студенты будут на площадках медиахолдинга ВГТРК, телекомпаний ОТР, РБК.  

«В качестве наставников выбраны люди, которые знают, что делать и как работать в этой среде. Они готовы и рады передать свой опыт будущим профессиональным медийщикам», — отмечает Плюсов.

К слову, на сегодняшний день Институт «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова — единственное учебное заведение, которое работает по программе at first hand — из первых рук, что означает передачу знаний непосредственно от представителей профессии. 

Уникальный проект: Плехановский университет выпустит профессиональных блогеров
ТАСС  / Сергей Бобылев

По словам Романа Плюсова, по окончании обучения каждый выпускник сможет уверенно чувствовать себя перед камерой, вести эфиры на телевидении и радио, создавать грамотный контент для социальных сетей и личного блога. Кроме того, молодые люди обучатся правилам публичных выступлений, смогут проводить интервью и правильно говорить.

«На выходе мы получаем представителей медиасферы, которые могут проводить репортажи и готовить их к выходу в эфир, планировать информационные выпуски, добиваться успеха на кастингах и интервью», — добавил Плюсов.

«Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова уже ждет своих абитуриентов. По словам советника директора института, двери учебного учреждения открыты для всех, кто хочет добиться успеха в современной медиасфере.

Время выпускных экзаменов подходит к концу, теперь у старшеклассников новые заботы: определиться с дальнейшей судьбой — поступать в вузы или пойти другим путем. Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» петербургские выпускники высказались о нынешних блогерах и ценности дипломов.

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