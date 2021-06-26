ЕС не заплатит украинским компаниям за выход Киева из туристического договора СНГ

Европейский союз не намерен выделять дополнительные деньги на поддержку украинских компаний, пострадавших в результате одностороннего выхода Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом заявили руководители ряда соответствующих структур ЕС. Согласно официальной информации, для такой поддержки Брюссель не располагает необходимыми средствами. По мнению украинцев, уже в ближайшее время на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом регионов Донбасса свою деятельность прекратят сотни турфирм, а сотни тысяч местных жителей попросту не смогут выехать за пределы страны. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Соглашение о сотрудничестве в отрасли туризма в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), подписанное в Ашхабаде в 1993 году, кабинет министров Украины денонсировал в ходе очередного заседания 23 июня 2021-го. Как утверждают в правительстве страны, решение было принято из-за напряженных отношений с Россией. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «ашхабадский туристический договор в рамках СНГ безнадежно устарел». Дескать, у Киева сейчас есть «альтернативные масштабные договоренности с отдельными государствами бывшего СССР», этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос потенциальных путешественников, планирующих посетить другие страны.

«Ни о каком соглашении с Россией в этом контексте не может быть и речи», — говорится в сопроводительной записке к решению кабмина Украины.

facebook.com / Денис Шмигаль

Любопытно, что еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выходе страны из договора СНГ по монопольной политике, а в марте 2021-го одобрил приостановление действия соглашения с РФ в области туризма.

«Мы рассчитываем на поддержку западных друзей», — подчеркнул Зеленский, предположив, что в обозримом будущем украинские турфирмы начнут активно сотрудничать с европейскими компаниями.

По всей видимости, не начнут. На днях совет ЕС по туризму в очередной раз объявил о намерении усилить контроль над перемещением путешественников с Украины, а Варшава ввела обязательную изоляцию для каждого украинца, прибывающего на польскую территорию. Предполагается, что в скором времени такие же правила введут Чехия, Словакия, Австрия и Германия.

«Кое-кто в Киеве ошибочно полагает, что, выйдя из определенных соглашений СОТ, Украина получит от объединенной Европы деньги или другие льготы на развитие собственного туристического бизнеса, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей представитель Независимой ассоциации туриндустрии ЕС Михаэль Синт (Венгрия). — В условиях борьбы с коронавирусом Европа будет заботиться о собственных интересах. Демонстративные поступки Киева в отношении России в частности и союзников РФ в целом нас уже не впечатляют».

Между тем сотрудники многих туристических организаций по всей Украине выразили возмущение по поводу позиции властей.

«Еще несколько недель назад мы отправляли наших сограждан на отдых, работу и лечение в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан, — отметила корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности исполнительный директор одной из черниговских турфирм. — Теперь даже эта найденная нами лазейка будет окончательно закрыта. Ни в чем не повинные люди снова становятся заложниками большой политики. Неужели наш президент и правительственные чиновники не понимают, что своими подобными действиями они ущемляют элементарное право украинских граждан на свободу передвижения?»

Пока это риторический вопрос. На днях учредителю престижной компании в Киеве местные власти порекомендовали закрыть организацию и перейти под юрисдикцию партнеров из Бельгии. Правда, условием такой трансформации является увольнение 90% сотрудников. Платить за «демонстративные поступки Киева» объединенная Европа и вправду не собирается.