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Захарова рассказала о последствиях торговли национальными интересами на Украине

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:59
Политика
Захарова рассказала о последствиях торговли национальными интересами на Украине
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 26 июня. Народ Украины продолжает захлебываться в попытках властей усилить влияние Запада. Государство утратило собственную независимость в результате «нездоровой» политики.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя признание посла США Кристины Квин самой влиятельной женщиной Украины. Дипломат назвала случившееся следствием государственных переворотов и торговли национальными интересами. До этого в Киеве уже произошли неприятные изменения.

«Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, <...> — вот результат», — написала политик в своем Telegram-канале.

Украина лишилась независимости в результате превращения политики в бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. Олигархи — единственный оплот суверенитета, ранее подчеркнул политолог Андрей Золотарев.

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Все новости / Политика / Захарова рассказала о последствиях торговли национальными интересами на Украине
украина сша захарова
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