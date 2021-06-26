Москва, 26 июня. Народ Украины продолжает захлебываться в попытках властей усилить влияние Запада. Государство утратило собственную независимость в результате «нездоровой» политики.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя признание посла США Кристины Квин самой влиятельной женщиной Украины. Дипломат назвала случившееся следствием государственных переворотов и торговли национальными интересами. До этого в Киеве уже произошли неприятные изменения.

«Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, <...> — вот результат», — написала политик в своем Telegram-канале.

Украина лишилась независимости в результате превращения политики в бизнес с тысячепроцентной рентабельностью. Олигархи — единственный оплот суверенитета, ранее подчеркнул политолог Андрей Золотарев.