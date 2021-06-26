ВВС США остановили работу крупнейшего в мире спутника-лаборатории

Вашингтон, 26 июня. Космический спутник-лаборатория ВВС США DSX завершил свою работу, сообщают СМИ.

Работы над искусственным аппаратом начались еще в 2003 году, однако запуск состоялся лишь в 2019 году. Спутник находился на средней орбите Земли. Командование ВВС Соединенных Штатов предполагало, что комплекс Demonstration and Science Experiments (DSX) проработает около года, однако его эксплуатация превысила ожидаемые сроки.

Основной задачей спутника был сбор данных о радиационном поле Земли, сообщает издание C4ISRNet. Его габариты были сопоставимы с размерами футбольного поля. Каким именно образом космическая лаборатория DSX была выведена из строя, авторы не сообщают.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1б» подготавливается к выводу на стартовый стол космодрома Восточный. На борту находятся 36 спутников компании OneWeb.