Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят старшего сына к восхождению на трон

Лондон, 26 июня. Герцоги Кембриджские начали готовить старшего сына Джорджа к восхождению на британский престол. Наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон занимает третье место в очереди на трон.

В июле Джорджу исполнится восемь лет. Принц Уильям и Кейт Миддлтон понимают какая ответственность в будущем ожидает их сына, который является третьим претендентом на престол после своего деда и отца. Супруги решили откровенно поговорить со своим старшим наследником, чтобы служение монархии не стало для него негативным опытом.

Королевский эксперт Роберт Лэйси рассказал, что на такой ранней подготовке сына настоял сам принц Уильям. Оказалось, что с детства герцог Кембриджский слушал от членов семьи разговоры о своем предназначении. Однако прямо с ним никто эту тему не обсуждал.

«Поэтому они с Кейт решили, что к Джорджу нужен особый подход», — отметил эксперт в книге Battle of Brothers.

Помимо Джорджа принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают дочь Шарлотту и сына Луи. Супруга герцога Кембриджского пытается сделать все возможное, чтобы оградить детей от излишнего внимания и скандалов.

В Лондоне 1 июля пройдет открытие памятника в честь юбилея принцессы Дианы. В Великобританию уже прилетел принц Гарри. Для принцев юбилей матери — отличный шанс возобновить общение после череды скандалов.