Киев, 26 июня. Мечты украинских конструкторов зашли настолько далеко, что они заявили о создании секретного танка, который якобы будет превосходить российский Т-14 «Армата».

Речь идет о таинственном танке «Нота», который едва ли не стал Святым Граалем для украинских конструкторов. Как сообщает портал Defense Express, боевая мощь этой бронемашины находится на высоком уровне из-за оснащения современным вооружением.

Отмечается, что «Нота» имеет пушку калибра 152 миллиметра, прицелы с оптическими и тепловыми каналами, производительный бортовой компьютер, систему спутниковой навигации и средства определения «свой-чужой» — это далеко не весь список преимуществ украинской разработки. На Украине уверены, что такая боевая машина с легкостью превзойдет в битве российскую «Армату».

«Если бы этот танк был на поле боя сейчас — с теми ожидаемыми возможностями, которые закладывали конструкторы, — ему не было бы равных», — говорится в публикации.

Однако существенный недостаток у «Ноты» все же имеется: танк находится в разработке 30 лет, и до поля боя ему еще далеко.

Ранее военный обозреватель из США Крис Осборн отмечал, что «Армата» может представлять серьезную угрозу силам США и НАТО.