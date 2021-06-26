Игонин оценил необходимость смены Черчесова на посту главного тренера сборной

Санкт-Петербург, 26 июня. Футболист и вице-президент Федерации футбола Ленобласти Алексей Игонин рассказал, стоит ли заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после Евро-2020.

Российская команда встретилась на поле с датчанами 21 июня в рамках группового этапа чемпионата Европы. В итоге россияне проиграли со счетом 1:4 и не попали в плей-офф чемпионата.

После такого итога многие болельщики призывали сменить Черчесова на посту главного тренера национальной команды. Игонин оценил необходимость такого шага на заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд», прошедшем в медиацентре «Патриот».

«Наверное, идеологически и политически было бы верно поменять тренера, что еще делать. Футболистов поменять мы не сможем — у нас их просто нет. Я уверен, что те игроки, которые самые сильные, были собраны в этой сборной», — отметил спикер.

Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболист напомнил, что до матча отборочного этапа чемпионата мира у России остается всего три месяца, поэтому изменить ситуацию кардинально не получится. Что касается итогов Евро-2020, то, по мнению Игонина, на такой результат российской команды и нужно было рассчитывать.

«Давайте вспомним товарищеские игры сборной, с той же Молдавией, еще с кем-то. Мы так играли, мы так и продолжаем играть. Что здесь менять?» — подытожил вице-президент Федерации футбола Ленобласти.

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал потенциальных сменщиков Черчесова в беседе с ФАН. Он отметил, что относится к наставнику сборной с уважением, но главный тренер не справился со своей работой на Евро-2020.