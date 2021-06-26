Тоби Магуайр сыграет с Брэдом Питтом в фильме «Вавилон» Дэмьена Шазелла

Лос-Анджелес, 26 июня. Звезда фильма «Человек-паук» Тоби Магуайр возвращается в большое кино после семилетнего перерыва. Актер получил роль в новом фильме оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла.

Тоби Магуайр присоединился к касту нового фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон». Его партнерами по площадке стали Оливия Уайлд, Марго Робби и Брэд Питт. Как сообщает The Hollywood Reporter, о проекте практически ничего неизвестно, кроме небольшого синопсиса. Сюжет развернется в Голливуде 1920-х годов. Картина расскажет сразу несколько историй людей, причастных к известной «фабрике грез». Съемки стартуют уже на следующей неделе. Мировая премьера запланирована на 2022 год.

Последний раз Тоби Магуайр появлялся на больших экранах в экранизации романа «Великий Гетсби» Скотта Фицджеральда, а также в биографической драме об американском гроссмейстере «Жертвуя пешкой». Звезда «Человека-паука» не снимался в кино почти семь лет. За это время он только поучаствовал в озвучке мультфильма «Босс-молокосос».

Ранее ФАН сообщал, что голливудский актер Харрисон Форд получил травму во время съемок пятой части «Индианы Джонса». Однако команда приняла решение не останавливать работу из-за инцидента.