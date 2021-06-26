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Писатель Суконкин назвал «пиратский» выпад эсминца у Крыма провокацией Лондона

  /   Обновлено: 26 июня 2021 15:05
Политика
Писатель Суконкин назвал «пиратский» выпад эсминца у Крыма провокацией Лондона
wikipedia.org  /  Nicky Wilson/MOD

Санкт-Петербург, 26 июня. Происшествие в Черном море с британским эсминцем HMS Defender является однозначной и осознанной антироссийской провокацией Лондона, заявил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Экипаж корабля Пограничной службы ФСБ РФ недавно применил артиллерийское вооружение, чтобы пресечь действия эсминца ВМС Великобритании HMS Defender, который нарушил российские морские границы и игнорировал требования прекратить вторжение. Пограничники сделали несколько предупредительных залпов, чтобы вынудить британских моряков сменить курс.

Эта неоднозначная ситуация была рассмотрена в ходе заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд», проведенного Медиагруппой «Патриот». В ходе мероприятия писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что инцидент был не случайностью, а намеренной провокацией со стороны Великобритании.

«Действие эсминца Defender имело исключительно провокационный характер. Они (британцы, — Прим. ФАН) понимали, куда идут. Их предупреждали, а они на голубом глазу заявляют, что это «территориальные воды Украины». Их официальные лица заявляют, что «ничего не знают, ничего не было», — отметил эксперт.

Писатель Суконкин назвал «пиратский» выпад эсминца у Крыма провокацией Лондона
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Британскому эсминцу нечем атаковать прибрежные цели, однако у РФ в Черном море имеется как флот, так и береговые войска, способные за секунды испепелить Defender, уверен Суконкин. Он подчеркнул, что Лондон прекрасно осознавал расклад сил. Эксперт жестко раскритиковал Британию из-за «пиратского» выпада у Крыма.

«Британия — это известная старая пиратская морская держава. Если этнос живет, то у него сохраняются традиции и смысл. Как были пиратами, так пиратами и остаются», — резюмировал спикер.

Ранее военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин рассказал, зачем британцы организовали эту провокацию, и что они делали в территориальных водах России вблизи Крыма на самом деле. По его мнению, Лондон пытался прощупать оборону РФ в регионе и узнать, как отреагируют на вторжение российские военнослужащие.

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Все новости / Политика / Писатель Суконкин назвал «пиратский» выпад эсминца у Крыма провокацией Лондона
россия великобритания черное море крым эсминец defender суконкин
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