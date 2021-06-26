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В Raytheon перечислили шесть требований к новому поколению истребителей ВВС США

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:48
Армия
В Raytheon перечислили шесть требований к новому поколению истребителей ВВС США
airforce.com

Вашингтон, 26 июня. Новый истребитель для нужд ВВС США должен обладать широким набором инновационных возможностей, указано в отчете инженерного подразделения компании Raytheon.

Фирма Raytheon Intelligence & Space (RI&S) привлечена к работам над американским истребителем шестого поколения, который должен достичь стадии серийного производства к 2030 году. В документах RI&S приводится шесть главных требований к новому боевому самолету.

Боевая машина должна уверенно управлять беспилотниками, в том числе разного типа и в большом количестве, а также обладать очень мощным компьютером, который превратит истребитель в «летающий дата-центр». При этом самолет должен приземляться где угодно, и таким образом избавиться от привязки к аэродромам либо к палубам авианосцев, сообщают инженеры RI&S.

Бортовые системы нового американского истребителя будут обладать уникальной многофункциональностью с возможностью быстрого перепрофилирования сообразно меняющейся обстановке. К двум последним особенностям самолета относится унификация всех датчиков и широкое использование цифровых технологий при изготовлении деталей истребителя.

Ранее журналисты британского издания The Spectator рассказали о «блестящей афере» Вашингтона при навязывании союзникам истребителя F-35, который отличается значительными функциональными и эксплуатационными проблемами.

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ввс истребители raytheon
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