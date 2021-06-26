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Рябков надеется на полноформатный диалог по кибербезопасности между Россией и США

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:45
Политика
Рябков надеется на полноформатный диалог по кибербезопасности между Россией и США
wikipedia.org  /  Mohammad Hassanzadeh / CC BY 4.0

Москва, 26 июня. Россия выражает надежду, что диалог с властями США по кибербезопасности будет полноформатным. Об этом замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал журналистам.

Дипломат сообщил, что российско-американские переговоры по информационной безопасности ведутся на министерском уровне. По его словам, делегации Москвы и Вашингтона контактировали, когда в США прорабатывались детали организации работы группы открытого состава. Однако полноценный запуск диалога еще предстоит осуществить.

«Это стало, как нам всем понятно, одним из главных практических итогов (женевского. — Прим. ФАН) саммита», — отметил Рябков.

Кибербезопасность стала одной из ключевых тем саммита РФ — США, который состоялся 16 июня. Российская сторона во время встречи призвала отбросить инсинуации и начать работать на экспертном уровне.

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сша рябков кибербезопасность
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