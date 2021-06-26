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Футболист Игонин оценил влияние громких скандалов на игру сборной на Евро-2020

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:59
Спорт
Футболист Игонин оценил влияние громких скандалов на игру сборной на Евро-2020
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 июня. Вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин высказался о вылете сборной России с Евро-2020.

Алексей Игонин стал гостем пресс-клуба «Петербургский уикенд», который состоялся на площадке Медиагруппы «Патриот». Модератор дискуссии Вадим Манукян предложил поговорить о самых громких скандалах в российском футболе. Он вспомнил о конфликте телеведущей Ольги Бузовой со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, а также о провокационном видео с участием форварда ФК «Зенит» Артема Дзюбы.

«Говорить, что скандалы причина плохой игры, это наивно. Главный тренер — он не самодур. У него всегда есть объяснения, но он нам не говорит. Если бы мы привлекли двух-трех футболистов, мы что, играли бы лучше?» — отреагировал Игонин.

Футболист Игонин оценил влияние громких скандалов на игру сборной на Евро-2020
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Гендиректор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов, который также присутствовал на пресс-конференции, назвал российский футбол «большим шоу-бизнесом».

«У меня есть диплом продюсера спортивных трансляций. Я этим занимался и убедился, что это хорошо и правильно отстроенный бизнес. Все видели, что российский тренер зарабатывает больше бельгийского и датского. Значит, наверное, у нас бизнес работает лучше, чем в этих странах», — подытожил он.

Ранее звездный вратарь сборной России по футболу 2018 года Игорь Акинфеев прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020. По его словам, футбол в нашей стране практически не развивается. Следовательно, тренерский штаб и игроки что-то делают не так.

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футбол евро-2020 игонин
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