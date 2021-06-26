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Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий в Благовещенске

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:44
Происшествия
Спасатели откачивают воду с подтопленных территорий в Благовещенске
Пресс-служба МЧС РФ

Благовещенск, 26 июня. В берегоукрепительных работах задействованы 40 спасателей Камчатского спасательного центра, также организованы лодочные переправы.

На территории села Владимировка круглосуточно работает оперативный штаб ГУ МЧС России по Амурской области, сообщает источник ФАН.

Силы пожарных подразделений Благовещенска занимаются откачкой воды с подтопленных территорий. В целом, в проведении превентивных мероприятий в Михайловском районе участвуют 189 человек и 74 единицы техники.

Согласно последним данным, в Амурской области число подтопленных паводком жилых домов достигло 388. Вода зашла на 913 приусадебных участков и подтопила пять автомобильных мостов.

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