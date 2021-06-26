Информация о голодовке заключенного в Ленобласти оказалась ложной

Санкт-Петербург, 26 июня. Заключенный КП-8 не объявлял голодовку из-за антисанитарии, сообщает пресс-служба УФСИН по региону. Ложная информация ранее появилась в некоторых СМИ.

Издания писали о том, что гражданин, осужденный за нападение на сотрудника Росгвардии во время незаконного митинга, якобы объявил голодовку из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Однако позже выяснилось, что заключенный не обращался к администрации колонии с заявлением о голодовке. Он принимает пищу в нормальном режиме, а в самом исправительном учреждении в полном объеме реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.