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Стрельба между дальними родственниками в Ивановской области произошла из-за квартиры

  /   Обновлено: 26 июня 2021 15:02
Происшествия
Стрельба между дальними родственниками в Ивановской области произошла из-за квартиры
pixabay.com  /  PD

Кохма, 26 июня. Трагедия со стрельбой в частном доме по улице Лермонтова случилась во время проводов в армию сына подозреваемого. Как стало известно ФАН, дальние родственники приехали выяснить отношения из-за квартиры, которую не смогли поделить мирным путем.

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из частных домов по улице Лермонтова города Кохма Ивановской области. Хозяева жилища праздновали особое событие в их жизни — сын отправлялся служить в армию. Неожиданно для родителей призывника к ним нагрянули незваные гости. Это были дальние родственники парня и его родителей. Между ними произошел конфликт из-за давнего спора о наследовании прав на квартиру. Глава семейства, будучи в алкогольном опьянении, вышел к ним наперевес с официально зарегистрированным ружьем и выстрелил в одного из мужчин. Пули попали ему в область груди и живота. От полученных ранений он скончался на месте.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области  Юлия Вейсман.

Стрелявший злоумышленник смог скрыться от преследования сотрудников правоохранительных органов.

«Кроме убитого два гостя сейчас находятся в реанимации, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Дело в том, что стрелку на помощь пришла толпа провожающих. Они были вооружены молотками и другими подручными средствами. Двое потерпевших, которые сейчас находятся в реанимации, получили повреждения предположительно от ударов молотков».

СК ранее обнародовал видео с места происшествия. В настоящее время полиция ведет розыск устроившего стрельбу мужчины.

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Все новости / Происшествия / Стрельба между дальними родственниками в Ивановской области произошла из-за квартиры
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