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Конкурс на лучшее бомбоубежище проходит в Пензенской области

Общество
Конкурс на лучшее бомбоубежище проходит в Пензенской области
pixabay.com  / 

Пенза, 27 июня. Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны проходит в городе Кузнецке Пензенской области. Цель мероприятия — мониторинг состояния убежищ и поддержание их в рабочем состоянии.

Победителей конкурса будут выявлять в нескольких группах, в зависимости от вместимости убежищ. В каждой группе предусмотрено три призовых места. Подведение итогов мероприятия состоится в конце августа текущего года. 

«Конкурс проводится в целях поддержания защитных сооружений гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию, а также выявлению эффективных форм и способов использования фонда ЗСГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения», — уточнили в администрации Кузнецка.

Напомним, что по мнению начальника «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы» Алексея Михайлова, в случае начала глобальной войны Пенза с высокой долей вероятности может быть подвергнута бомбардировкам со стороны противника из-за большого количества стратегически важных оборонных предприятий. Горожане в этом случае будут эвакуированы в убежища, расположенные на удалении от столицы региона.

Ранее ФАН сообщал, что на территории Пензенской области объявлено штормовое предупреждение. Поводом для этого послужила аномально жаркая погода, установившаяся в Центральной России.

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