Двадцатилетняя девушка и ее парень утонули во время купания в центре Тамбова

Тамбов, 27 июня. Из реки Цна в районе пляжа «Золотые пески» водолазы извлекли тела двух жителей Тамбова. Погибшими оказалась молодая пара — 20-летняя девушка и ее 28-летний парень.

Как стало известно ФАН, к установлению причин происшествия приступили следователи. Следов криминального характера на их телах не обнаружено. Организована проверка.

«Обстоятельства гибели парня и девушки устанавливают следователи Ленинского МСО СУ СК России по Тамбовской области. По этому факту проводится проверка», — уточнили в региональном СК.

Ранее во время купания погиб 7-летний житель Тамбовской области. Ребенок отправился на отдых вместе с родственниками, которые на некоторое время оставили его купаться без присмотра.