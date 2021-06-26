Бурунов признался, что не в восторге от активности Александра Петрова в кино

Москва, 26 июня. Известный актер Сергей Бурунов откровенно рассказал о своем отношении к успешной карьере коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова.

Бурунов принял участие в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Прежде чем перейти к основной части программы, юморист устроил своим гостям необычное блиц-интервью. На провокационные вопросы ведущего, согласно правилам, можно было либо промолчать, либо ответить фразой: «Откуда ты знаешь?». Галкин поинтересовался у звезды кино, раздражает ли его активность Александра Петрова в кино.

«Откуда ты знаешь?» — тут же выпалил Бурунов.

Действительно, карьера Петрова стремительно пошла в гору после выхода первого сезона сериала «Полицейский с Рублевки». Сейчас молодой артист снимается в крупнобюджетных фильмах. Только за прошлый год он снялся в фантастической ленте Федора Бондарчука «Вторжение», спортивной драме «Стрельцов», а также в продолжении «Метода».

Как пишет портал «Дни.ру», Бурунов в шоу «Музыкалити» резко высказался о популярных блогерах и тиктокерах. По признанию актера, он презирает интернет-звезд. Больше всего знаменитость выводит из себя тот факт, что блогеры, не имея специального образования, лезут кино.

Бурунов в марте отметил свое 44-летие. Ко дню рождения актера ФАН опубликовал большой материал, в котором вспомнил, как развивалась его карьера.