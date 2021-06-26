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Бурунов признался, что не в восторге от активности Александра Петрова в кино

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:30
Шоу-бизнес
Бурунов признался, что не в восторге от активности Александра Петрова в кино
instagram.com  /  @sergeyburunovofficial

Москва, 26 июня. Известный актер Сергей Бурунов откровенно рассказал о своем отношении к успешной карьере коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова.

Бурунов принял участие в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Прежде чем перейти к основной части программы, юморист устроил своим гостям необычное блиц-интервью. На провокационные вопросы ведущего, согласно правилам, можно было либо промолчать, либо ответить фразой: «Откуда ты знаешь?». Галкин поинтересовался у звезды кино, раздражает ли его активность Александра Петрова в кино.

«Откуда ты знаешь?» — тут же выпалил Бурунов.

Действительно, карьера Петрова стремительно пошла в гору после выхода первого сезона сериала «Полицейский с Рублевки». Сейчас молодой артист снимается в крупнобюджетных фильмах. Только за прошлый год он снялся в фантастической ленте Федора Бондарчука «Вторжение», спортивной драме «Стрельцов», а также в продолжении «Метода».

Как пишет портал «Дни.ру», Бурунов в шоу «Музыкалити» резко высказался о популярных блогерах и тиктокерах. По признанию актера, он презирает интернет-звезд. Больше всего знаменитость выводит из себя тот факт, что блогеры, не имея специального образования, лезут кино.

Бурунов в марте отметил свое 44-летие. Ко дню рождения актера ФАН опубликовал большой материал, в котором вспомнил, как развивалась его карьера.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бурунов признался, что не в восторге от активности Александра Петрова в кино
кино петров бурунов
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