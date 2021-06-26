Юный велосипедист погиб под колесами легковушки на трассе Вологда — Новая Ладога

Санкт-Петербург, 26 июня. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста на 445 км автодороги Вологда — Новая Ладога.

От полученных повреждений ребенок скончался на месте аварии. Водитель сообщил о дорожно-транспортном происшествии в полицию и вызвал медиков, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Личность погибшего устанавливается. Мужчина отправлен на прохождение медицинского освидетельствования. Правоохранители начали проверку по факту ДТП, все обстоятельства аварии выясняются.

Велосипедист погиб на втором километре автодороги Волгодонск — Зимовники под колесами КамАЗа. Грузовик совершил наезд, когда тот двигался по краю проезжей части навстречу автомобильному потоку.