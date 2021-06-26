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МИД России резко осудил антикитайский курс Запада

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:29
Политика
МИД России резко осудил антикитайский курс Запада
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 26 июня. Саммит G7 окончательно укрепил антикитайский тренд среди западных стран. Теперь иностранные государства то и дело придумывают, как не дать Пекину занять доминирующую роль в мире.

Внимание на это обратила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Таким образом она в своем Telegram-канале прокомментировала заявление о приверженности американских и французских властей к противостоянию с Китаем. Дипломат назвала такую позицию высокомерной, но она показывает изнанку политических маневров Запада. В связи с этим возникают сомнения в его способности существовать спокойно.

«Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть», — отметила Захарова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил общую позицию Парижа и Вашингтона по вопросу выстраивания отношений с Пекином. Стороны высказали взаимные опасения из-за возможного становления мира полностью не либеральным в случае господства Китая.

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