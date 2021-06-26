Футболист Игонин: ограничения в России защищают здоровых людей от инфицирования

Санкт-Петербург, 26 июня. Вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Игонин заявил, что принятые в РФ ограничения защищают здоровых людей от инфицирования.

В медиацентре «Патриот» состоялось заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». В ходе мероприятия эксперты обсудили важность введенных в стране ограничений по коронавирусу, а также необходимость своевременной вакцинации. Футболист Игонин, в частности, подчеркнул, что противники подобных мер не должны забывать о людях, которых власти стремятся защитить от COVID-19.

«Не вас в чем-то ограничивают, не вам запрещают пить пиво в баре, это защищают здоровых людей, которые в баре находятся. И у вас несколько вариантов решений этого вопроса – тесты, вакцинирование», — отметил он.

По мнению ведущего телеканала «Россия-24» Романа Плюсова, россияне неизбежно пришли к существующим мерам по коронавирусу. Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 была и остается добровольной.

Шеф-редактор спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург» Иван Лосев привел в пример ситуацию в Венгрии. На территории этой страны проживают около 10 млн человек, из которых от COVID-19 уже привились порядка 6 млн. В связи с этим УЕФА разрешил им заполнять свои стадионы на 100%, добавил Лосев.

В эфире встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд» гендиректор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов назвал кощунственным сравнение вакцинации от коронавируса с холокостом. Он отметил, что россияне могут самостоятельно принимать решение о вакцинации против COVID-19.