Конфликт с отцом мог стать причиной ухода сына Жириновского из политики

Москва, 26 июня. Депутат Госдумы Игорь Лебедев могу уйти из политики из-за конфликта с отцом, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. О завершении карьеры он заявил 25 июня.

Лебедев был против назначения Михаила Дегтярева на должность врио главы Хабаровского края. Жириновский с сыном могли не прийти к общему мнению в этом вопросе, что и привело к конфликту, передает источник. В результате ссоры руководитель ЛДПР дал понять сыну, что ему не место в партии, приводит слова инсайдера URA.RU.

Журналисты издания сообщили, что им не удалось поговорить с Лебедевым. Последний отказался давать комментарии. Официальный представитель Жириновского Александр Дюпин при этом заявил, что лидер ЛДПР поблагодарил сына за работу и пожелал ему удачи.

Депутат Игорь Лебедев сообщил, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Кроме того, он рассказал о прекращении политической карьеры.