На Кубани 12-летняя девочка погибла во время купания в реке Пшиш

Краснодар, 26 июня. Школьница не выплыла на берег во время купания в реке Пшиш в городе Хадыженске. Очевидцы сообщили в экстренные службы о произошедшем.

К поискам 12-летней девочки привлекли 16 спасателей и четыре единицы техники. Ребенка извлекли из воды без признаков жизни.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам спецмероприятий правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Еще один случай гибели подростка на воде произошел в Белореченском районе Краснодарского края. Юный житель Первомайского сельского поселения погиб, купаясь в карьере.