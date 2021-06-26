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Экономист Тихомиров объяснил возможное влияние тарифов ЖКХ на инфляцию

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:22
Экономика
Экономист Тихомиров объяснил возможное влияние тарифов ЖКХ на инфляцию
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 июня. Рост платы, взимаемой за жилищно-коммунальные услуги, может стать причиной замедления инфляции в годовом выражении.

Мнение Владимира Тихомирова, главного экономиста BCS Global Markets, о возможности снижения инфляции передает РИА Новости. Он напомнил, что среднее повышение тарифов ЖКХ составит 3,3% с 1 июля.

«Несмотря на увеличение тарифов вклад в годовую инфляцию окажется негативным, то есть такое повышение приведет к небольшому снижению инфляции год к году. Дело в том, что в 2021 году тарифы повышаются на 3,3%, а с 1 июля 2020 года они выросли на 4%», — объяснил Тихомиров.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет контролировать соблюдение предельных индексов, чтобы избежать необоснованного роста тарифов. Жителей России ожидает целый комплекс мероприятий в данной сфере.

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