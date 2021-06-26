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Джареда Падалеки не позвали в приквел сериала «Сверхъестественное»

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:17
Общество
Джареда Падалеки не позвали в приквел сериала «Сверхъестественное»
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 26 июня. Американский актер Джаред Падалеки не появится в приквеле сериала «Сверхъестественное», который снимает телеканал The CW.

Новый проект получил название «Винчестеры». В приквеле речь пойдет о родителях Дина и Сэма Винчестеров, ставших главными героями основного сериала.

Дженсен Эклс (Дин Винчестер) примет участие в шоу в роли продюсера и рассказчика, сообщает Deadline. Однако Падалеки, игравшего Сэма Винчестера, в приквел не позвали. Актер поздравил коллегу по «Сверхъестественному» с участием в новом проекте через Twitter.

«С нетерпением жду сериал, но меня огорчает, что в нем не будет Сэма», — посетовал Падалеки.

Приквел расскажет историю любви Джона и Мэри, ставших родителями братьев Винчестеров. Проект охватит их жизнь с момента возникновения чувств друг к другу до дня, когда они решили поставить все на карту для спасения мира.

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сериал сверхъестественное падалеки
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