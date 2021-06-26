Десятки тысяч неизвестных вирусов найдены в микробиоме кишечника

Москва, 26 июня. Исследователи Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Стэнфордского университета и Университета Квинсленда проанализировали 11 810 общедоступных кишечных вирусных геномов.

Выяснилось, что 90% из них не знакомы науке. В желудочно-кишечном тракте действительно обитает множество бактерий и вирусов. Современным ученым известно об организме в кишечнике не так много, как хотелось бы. Более того около 70% микробов в нем еще не изучены.

Некоторые подвиды найденных в кишечнике организмов продемонстрировали особые географические закономерности. Например, вирус crAssphage одно время был широко распространен в Азии. В Европе и Северной Америке он полностью отсутствовал. У трети обнаруженных вирусов выявлены неизвестные функции.

Американские ученые предупредили любителей мяса о возможном развитии рака кишечника. Специалисты Института раковых исследований изучили свыше 900 случаев новообразований у мужчин и женщин с нарушениями питания, следует из материала Medical Xpress.