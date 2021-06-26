Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июня 15:13
15:10
Происшествия
Женщина-водитель погибла в тройном ДТП на «встречке» в Краснодарском крае
15:10
Политика
Шейнин осадил украинского эксперта за попытку оправдать британцев в Черном море
15:10
Экономика
Китай начал добычу энергоносителей в акватории провинции Хайнань
15:09
Политика
Миронов усомнился в необходимости комиссии по увековечиванию памяти Сталина
15:09
Происшествия
Пассажир московского метро упал на рельсы на станции «Солнцево»
15:08
Общество
Умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4 будут иметь датчик биомпедансного анализа
15:08
Политика
Миронов назвал главную задачу на выборах в Госдуму
15:03
Происшествия
Злоумышленник в маске незаметно вытащил телефон из кармана петербургской студентки
14:59
Политика
Захарова рассказала о последствиях торговли национальными интересами на Украине
14:59
Технологии
ВВС США остановили работу крупнейшего в мире спутника-лаборатории
Все новости

Десятки тысяч неизвестных вирусов найдены в микробиоме кишечника

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:17
Наука
Десятки тысяч неизвестных вирусов найдены в микробиоме кишечника
pixabay.com

Москва, 26 июня. Исследователи Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Стэнфордского университета и Университета Квинсленда проанализировали 11 810 общедоступных кишечных вирусных геномов.

Выяснилось, что 90% из них не знакомы науке. В желудочно-кишечном тракте действительно обитает множество бактерий и вирусов. Современным ученым известно об организме в кишечнике не так много, как хотелось бы. Более того около 70% микробов в нем еще не изучены.

Некоторые подвиды найденных в кишечнике организмов продемонстрировали особые географические закономерности. Например, вирус crAssphage одно время был широко распространен в Азии. В Европе и Северной Америке он полностью отсутствовал. У трети обнаруженных вирусов выявлены неизвестные функции.

Американские ученые предупредили любителей мяса о возможном развитии рака кишечника. Специалисты Института раковых исследований изучили свыше 900 случаев новообразований у мужчин и женщин с нарушениями питания, следует из материала Medical Xpress.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Десятки тысяч неизвестных вирусов найдены в микробиоме кишечника
исследование кишечник вирусы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru