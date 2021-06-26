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Гендиректор «КП-Санкт-Петербург» назвал кощунственным заявление Бероева о вакцинации

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:54
Общество
Гендиректор «КП-Санкт-Петербург» назвал кощунственным заявление Бероева о вакцинации
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 июня. Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов раскритиковал сравнение вакцинации от коронавируса с холокостом, которое озвучил актер Егор Бероев. 

Бероев сделал резкое заявление о прививочной кампании против коронавируса в России. Артист сравнил процедуру с холокостом. Власов категорически не согласился с этим мнением. В период холокоста людей против их воли «сажали, везли и убивали». Жители РФ могут самостоятельно принимать решение о вакцинации против COVID-19, обратил внимание Власов.

«А здесь ты можешь решить, вакцинироваться тебе или сидеть дома. Или ПЦР сдавать раз в три дня. Сравнение это кощунственное», — заявил гендиректор «КП-Санкт-Петербург» во время встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Телеведущий канала «Россия-24» Роман Плюсов добавил, что россияне неизбежно пришли к существующим мерам по коронавирусу. Он подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 была и остается добровольной.

«Я не хочу, чтобы не вакцинированный или не переболевший угрожал здоровью моих родителей, пожилых людей. Вопрос не в доверии, вопрос в широте выбора. Если ты хочешь вести нормальную жизнь, надо вакцинироваться», — сказал журналист.

В заседании пресс-клуба, которое прошло в медиацентре «Патриот», также приняли участие российский футболист Алексей Игонин, шеф-редактор спортивной редакции телеканала «Санкт-Петербург» Иван Лосев, писатель Иван Суконкин. Модератором беседы выступил журналист Давид Манукян.

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власов вакцинация коронавирус петербургский уикенд плюсов
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