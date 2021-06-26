Погибшего в Ивановской области спасателя представят к государственной награде

Иваново, 26 июня. Пожарного, который скончался при тушении возгорания в поселке Чернореченский, посмертно наградят за проявленное мужество.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким умершего спасателя. В ведомстве заявили, что окажут им всестороннюю помощь. Погибший будет представлен к государственной награде вместе с напарником, получившим повреждения во время ЧП.

Пожарные боролись с огнем на четвертом этаже в течение трех часов. На месте возгорания было обнаружено тело подростка, рядом с которым без сознания лежал сотрудник МЧС. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему.