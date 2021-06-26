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Ростех: комплекс «Панцирь-М» способен уничтожить любую угрозу с воздуха

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:14
Армия
Ростех: комплекс «Панцирь-М» способен уничтожить любую угрозу с воздуха
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Санкт-Петербург, 26 июня. Комплекс ПВО «Панцирь-М» способен обеспечить надежное прикрытие для кораблей и сбить любую воздушную цель, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Новейшие средства нападения с воздуха уязвимы к действию зенитно ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М». Установка полностью обеспечивает решение задач противовоздушной обороны, передает ТАСС. Комплекс универсален, и может быть установлен как на корабли новой постройки, так и на уже имеющиеся суда после модернизации.

«При разработке комплекса «Панцирь-М» уделялось большое внимание «гибкости» в вопросе интеграции с общекорабельными системами», — уточнили в «Восокоточных комплексах».

«Панцирь-М» обладает серьезным потенциалом для дальнейших улучшений, сообщили в холдинге на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021).

Ростех ранее представил на военно-технической выставке MILEX-2021 в Минске патрон-ловушку «Ягель». Они предназначены для установки на авиатехнику, и способны эффективно сбивать со следа современные авиаракеты.

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