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Болгария откроется для российских туристов 28 июня

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:08
Общество
Болгария откроется для российских туристов 28 июня
pixabay.com

София, 26 июня. Российские туристы смогут летать в Болгарию с 28 июня. РФ возобновит авиасообщение с тремя городами этой страны.

Среди них Бургас, Варна и София. Сейчас специалисты оформляют необходимые для открытия болгарского направления для российских туристов документы, подчеркнула глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Улететь в эту страну удастся не только из Москвы, но и из регионов.

Болгарские курорты — одни из самых бюджетных в Европе. Особенно в этой стране любит отдыхать молодежь. Для молодых парней и девушек наиболее подходит Солнечный берег. Там находится самый популярный в Болгарии пляж. Его называют местной Ибицей.

Интересен тот факт, что многие россияне заинтересованы во вложении средств в покупку недвижимости в этой стране. Приобретение жилья в Болгарии — относительно бюджетная сделка. Тем более что те люди, у которых есть недвижимость там, в сложившейся ситуации имеют большие привилегий при пересечении границы.

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