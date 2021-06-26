Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина отмечает 80-летний юбилей

Москва, 26 июня. Вице-чемпионка мира и Европы, легендарный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина 26 июня празднует 80-летний юбилей. Ее подопечные четырежды выигрывали Олимпийские игры.

Свою тренерскую деятельность Москвина начала еще в 1962 году. Юные ученики титулованной чемпионки по фигурному катанию признаются, что в свои 80 Тамара Николаевна излучает жизнерадостность и энергию. По словам самой Москвиной, ее источником сил является тренерская практика, ставшая главным делом жизни.

«Я просто хитрю во время работы. Для меня это фитнес! Я надеваю коньки и одновременно с работой передвигаюсь на коньках», — призналась заслуженный тренер России и СССР в беседе с корреспондентом «Мир 24».

Ученики Тамары Москвиной четырежды выигрывали золото в парном катании на Олимпийских играх. Среди нынешних подопечных именитого тренера есть победители мировых и европейских первенств. Пока не достает молодым фигуристам только олимпийского золота, но под таким чутким руководством это лишь вопрос времени.

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