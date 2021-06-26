Гибель арестованного критика главы Палестины привела к беспорядкам

Несколько сотен жителей Западного берега реки Иордан приняли участие в демонстрациях против президента Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса после смерти его критика Низара Баната.

В серии видеороликов в социальных сетях он обвинял руководство Палестины в коррупции и неграмотном управлении. Также Банат являлся одним из кандидатов на выборах в парламент ПНА.

По словам членов семьи погибшего, 24 июня палестинские силы безопасности ворвались в его дом и жестоко избили, а после арестовали. Позже представитель палестинского руководства сообщил, что во время содержания под стражей здоровье Низара Баната ухудшилось, и тот скончался.

Mahmoud Abbas is blocking elections, clinging to power and now is killing his critics. This crime should not pass. https://t.co/lJeK09yBQT — Anas AlQaed أنس القائد (@AnasAlQaed) June 24, 2021

Экспертиза, проведенная по просьбе семьи погибшего, показала, что Банат получил удары по голове, которые и могли стать причиной смерти.

Сообщается, что на похоронном процессе в Хевроне присутствовали более тысячи палестинцев, многие из них скандировали антиправительственные лозунги и призывали к протестам. Вечером 24 июня на Западном берегу реки Иордан начались беспорядки. В городе Рамалла, где базируется руководство Палестинской национальной администрации, демонстранты жгли автомобильные покрышки и перекрывали дороги, произошли стычки с сотрудниками силовых структур.

Palestinians take to the streets to protest the assassination of Nizar Banat by Palestinian occupation authority. #Palestine

Source: 24FM pic.twitter.com/sKSdVjn6dy — Abier Khatib (@abierkhatib) June 24, 2021

Руководство Палестины заявило о формировании комитета для расследования смерти Баната, однако обвинения в свой адрес не прокомментировало.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Организация Объединенных Наций призвали к расследованию смерти активиста и выразили обеспокоенность в связи с ограничениями свободы слова и притеснениями со стороны Администрации.

Популярность палестинского президента резко упала после вооруженного конфликта с Израилем в прошлом месяце. Силы безопасности ПНА координируют свою деятельность с израильскими силовыми структурами, что рассматривается некоторой частью населения Палестины как сотрудничество с врагом.

Также Махмуда Аббаса, избранного в 2005 году, винят в неспособности урегулировать экономические трудности в Автономии и эффективно бороться с коррупцией. На этом фоне в последнее время значительно вырос авторитет исламистского движения ХАМАС, фактически уже контролирующего сектор Газа, и чья воинственная риторика в адрес Израиля куда ближе большей части палестинцев. Причина этому, в том числе их низкий уровень жизни, а также разочарованность отсутствием перемен.

Palestinians gather near the ruins of buildings destroyed during the May 2021 conflict between Hamas and Israel, in Beit Hanun in the northern #Gaza Strip, on June 7, 2021. Photo by Ashraf Amra pic.twitter.com/cMb5kPqv85 — Ashraf Amra (@amra_ashraf) June 7, 2021

Лидеры ХАМАС уже призвали народ Палестины «подняться и положить конец вопиющим нарушениям его прав и свобод» со стороны ПНА. Этот прецедент может быть использован руководством исламистского движения, выступающим за вооруженную борьбу с Израилем, для укрепления своих позиций в обществе, что в дальнейшем может вновь привести к очередному обострению палестино-израильского конфликта.