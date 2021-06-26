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Гибель арестованного критика главы Палестины привела к беспорядкам

Ближний Восток
Гибель арестованного критика главы Палестины привела к беспорядкам
Global Look Press  /  Stringer/Keystone Press Agency

Несколько сотен жителей Западного берега реки Иордан приняли участие в демонстрациях против президента Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса после смерти его критика Низара Баната.

В серии видеороликов в социальных сетях он обвинял руководство Палестины в коррупции и неграмотном управлении. Также Банат являлся одним из кандидатов на выборах в парламент ПНА.

По словам членов семьи погибшего, 24 июня палестинские силы безопасности ворвались в его дом и жестоко избили, а после арестовали. Позже представитель палестинского руководства сообщил, что во время содержания под стражей здоровье Низара Баната ухудшилось, и тот скончался.

Экспертиза, проведенная по просьбе семьи погибшего, показала, что Банат получил удары по голове, которые и могли стать причиной смерти.

Сообщается, что на похоронном процессе в Хевроне присутствовали более тысячи палестинцев, многие из них скандировали антиправительственные лозунги и призывали к протестам. Вечером 24 июня на Западном берегу реки Иордан начались беспорядки. В городе Рамалла, где базируется руководство Палестинской национальной администрации, демонстранты жгли автомобильные покрышки и перекрывали дороги, произошли стычки с сотрудниками силовых структур.

Руководство Палестины заявило о формировании комитета для расследования смерти Баната, однако обвинения в свой адрес не прокомментировало.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Организация Объединенных Наций призвали к расследованию смерти активиста и выразили обеспокоенность в связи с ограничениями свободы слова и притеснениями со стороны Администрации.

Популярность палестинского президента резко упала после вооруженного конфликта с Израилем в прошлом месяце. Силы безопасности ПНА координируют свою деятельность с израильскими силовыми структурами, что рассматривается некоторой частью населения Палестины как сотрудничество с врагом.

Также Махмуда Аббаса, избранного в 2005 году, винят в неспособности урегулировать экономические трудности в Автономии и эффективно бороться с коррупцией. На этом фоне в последнее время значительно вырос авторитет исламистского движения ХАМАС, фактически уже контролирующего сектор Газа, и чья воинственная риторика в адрес Израиля куда ближе большей части палестинцев. Причина этому, в том числе их низкий уровень жизни, а также разочарованность отсутствием перемен.

Лидеры ХАМАС уже призвали народ Палестины «подняться и положить конец вопиющим нарушениям его прав и свобод» со стороны ПНА. Этот прецедент может быть использован руководством исламистского движения, выступающим за вооруженную борьбу с Израилем, для укрепления своих позиций в обществе, что в дальнейшем может вновь привести к очередному обострению палестино-израильского конфликта.

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