Бразильский суд оштрафовал Болсонару на миллион долларов за сексизм

Сан-Паулу, 26 июня. Суд штата Сан-Паулу потребовал у правительства Бразилии заплатить 1 млн долларов за высказывания президента Жаира Болсонару против женщин. Об этом сообщает агентство Globo.

Правительство Бразилии должно «заплатить населению за моральный ущерб, вызванный заявлениями Жаира Болсонару и его министров, которые дискриминируют женщин и укрепляют предубеждения против них».

Justiça condena governo Bolsonaro por ofensas contra mulheres.



O machismo, a misoginia e o sexismo não podem ser naturalizados! — Erika Kokay (@erikakokay) June 25, 2021

Согласно решению суда, правительство должно также выделить 2 млн долларов для организации информационных кампаний с целью повысить осведомленность о ситуации с насилием против женщин и гендерным неравенством. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность, доступ к здравоохранению, государственную помощь и осуществление политики, продвигающей равенство между полами.

Представители правительства подчеркнули, что «осужденные высказывания сделаны отдельными официальными лицами и не являются отражением позиции исполнительной власти». Они добавили, что «некоторые фразы вырваны из контекста и не были предоставлены доказательства нанесения коллективного ущерба».

«Почему Болсонару всегда нападает на женщин-журналисток?», — написала на своей странице в Twitter политик Мануэла Давила, прикрепив видео, в котором президент называет вопрос, заданный корреспондентом женского пола, «идиотским» и повышает голос на нее.

Por que Bolsonaro sempre tenta crescer em cima de uma jornalista mulher? pic.twitter.com/D1zKIYJ6cM — Manuela (@ManuelaDavila) June 25, 2021

Global Look Press / Nayra Halm Source / Press Agency

Болсонару делал многочисленные заявления, считающиеся сексистскими. Например, в 2019 году он отметил, что в правительстве достаточно женщин и женщина-депутат может считаться за десять мужчин. Он также высказывался против абортов и говорил, что «жена должна подчиняться мужу в браке», шутил про сексуальное насилие в отношении девочек и многое другое.