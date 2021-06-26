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Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч Евро-2020 из-за надувшегося трапа

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:00
Евро 2020
Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч Евро-2020 из-за надувшегося трапа
Global Look Press  /  Paul Chesterton via www.imago-im/www.imago-images.de

Прага, 26 июня. Вылет сборной Чехии по футболу на матч плей-офф чемпионата Европы против Нидерландов задержали из-за технических проблем.

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал в Twitter-аккаунте сообщил, что вылет его национальной команды на игру 1/8 финала Евро-2020 с Нидерландами пришлось отложить. У самолета, на котором футболисты должны были отправиться в Венгрию, случайно надулся резиновый трап.

Матч сборных Чехии и Нидерландов пройдет в Будапеште 27 июня. Игру на стадионе «Пушкаш Арена», которая начнется в 19 часов по московскому времени, обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал сборную Украины перед матчем плей-офф Евро-2020 со Швецией. Встреча пройдет в шотландском Глазго.

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чехия вылет задержка евро-2020
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