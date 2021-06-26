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Прокуратура организовала проверку после разлива нефти в Якутии

  /   Обновлено: 26 июня 2021 13:53
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после разлива нефти в Якутии
vk.com  /  Мария Ермолина

Якутск, 26 июня. Внеплановая проверка организована по требованию Якутской природоохранной прокуратуры. Специалисты разберутся в обстоятельствах разлива нефти в районе каскада Вилюйской ГЭС .

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, а также установлены объемы нанесенного ущерба. На месте происшествия работает прокурор города Мирного, который контролирует действия сотрудников надзорного ведомства.

Масляное пятно образовалось на реке Вилюй сегодня. Распространение нефтепродуктов удалось предотвратить при помощи бонового заграждения.

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нефть якутия прокуратура
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