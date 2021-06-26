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В Саратове перекроют улицы и поменяют автобусные маршруты из-за ремонтных работ

  /   Обновлено: 26 июня 2021 14:09
Общество
В Саратове перекроют улицы и поменяют автобусные маршруты из-за ремонтных работ
Невские Новости  /  Владислав Азнауров

Саратов, 26 июня. В связи с проведением плановых ремонтных работ на пересечении улиц Радищева и Чернышевского перекрыто автомобильное движение. Транспортное управление сообщило, что на проведение работ потребуется примерно три дня.

Из-за перекрытого участка пришлось изменить и движение нескольких автобусных маршрутов — 42, 42К и 105. Автобусы вернутся к привычному расписанию в понедельник.  

«Перенести работы на выходные — правильное решение, в эти дни намного меньше людей передвигается на автобусах. Понятно, что никто не рад изменениям маршрута, это в любом случае приведет к некоторой путанице. Но выбора нет», — рассказал корреспонденту ФАН водитель автобуса Александр Е. 

Ранее в Саратове загорелся частный цех по фасовке гречки. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

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