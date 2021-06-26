Саратов, 26 июня. В связи с проведением плановых ремонтных работ на пересечении улиц Радищева и Чернышевского перекрыто автомобильное движение. Транспортное управление сообщило, что на проведение работ потребуется примерно три дня.



Из-за перекрытого участка пришлось изменить и движение нескольких автобусных маршрутов — 42, 42К и 105. Автобусы вернутся к привычному расписанию в понедельник.

«Перенести работы на выходные — правильное решение, в эти дни намного меньше людей передвигается на автобусах. Понятно, что никто не рад изменениям маршрута, это в любом случае приведет к некоторой путанице. Но выбора нет», — рассказал корреспонденту ФАН водитель автобуса Александр Е.

Ранее в Саратове загорелся частный цех по фасовке гречки. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.