Москва, 26 июня. Россия обладает бюджетными и эффективными возможностями для решительного пресечения пограничных провокаций со стороны государств НАТО, считает политолог Ростислав Ищенко.

Инцидент с британским эсминцем Defender, нарушившим границу территориальных вод РФ вблизи Крыма, Ищенко охарактеризовал как полностью незаконный со стороны западного боевого корабля, слова политолога цитирует «Экономика Сегодня». Спикер одобрил решительность российских военнослужащих при пресечении британской провокации, однако счел избыточной мощность использованного при этом оружия.

«Бомбы и ракеты — это слишком много, а ничего — это слишком мало. Но есть такое чудесное оружие, как крупнокалиберный пулемет. Оно есть вообще на всех военных кораблях», — объяснил свою точку зрения аналитик.

По мнению Ищенко, пулемет крупного калибра является оптимальным оружием против кораблей-нарушителей стран НАТО и при этом имеется на любом военном или пограничном российском корабле. Политолог выказал уверенность, что после первой же пулеметной очереди западные провокаторы «перестанут геройствовать» и задумаются о самосохранении.

Ранее Ищенко одной фразой передал суть телефонных переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. О неготовности НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией на фоне инцидента с британским эсминцем сообщал сайт 360tv.ru.