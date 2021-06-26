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Взрыв газового баллона в Уфе унес жизнь мужчины

  /   Обновлено: 26 июня 2021 13:47
Происшествия
Взрыв газового баллона в Уфе унес жизнь мужчины
wikipedia.org  /  Matthew & Lesley / CC BY-SA 3.0

Уфа, 26 июня. Хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении резательных работ на пункте сбора металлолома. В результате инцидента один рабочий от полученных травм скончался.

Еще один мужчина, находящийся в момент взрыва рядом с эпицентром, доставлен в медицинское учреждение. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Мощный взрыв прогремел в котельной во Фрязино в Подмосковье. По имеющимся данным, сдетонировала газовоздушная смесь во время разжигания котла.

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взрыв уфа газовый баллон
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