Изменения в пособиях и выплатах вступят в силу с 1 июля в России

Москва, 26 июня. Граждан Российской Федерации ожидает ряд изменений в некоторых государственных выплатах, которые начнутся в следующем месяце.

Новые пособия с 1 июля начнут получать родители-одиночки и беременные женщины. В Минтруде отметили, что для выплаты будет проводиться оценка нуждаемости. Если семья имеет премиальную недвижимость и пользуется роскошными иномарками, ей откажут в помощи.

Выплаты второго вида предназначены для единственного родителя. Материальная поддержка распространяется на детей-сирот и если ребенок по любым обстоятельствам остался без попечения отца или матери. Государство будет выплачивать средства на ребят в возрасте от восьми до 17 лет, конкретная сумма окажется привязана к региональному прожиточному минимуму на ребенка.

В России запланированы и другие изменения, которые затронут социальную сферу. ФАН перечислил их в своем материале.