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Израильские ученые обнаружили ранее неизвестный подвид Homo sapiens
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Израильские ученые обнаружили ранее неизвестный подвид Homo sapiens

Общество
Израильские ученые обнаружили ранее неизвестный подвид Homo sapiens

Уникальную находку сделали археологи недалеко от города Рамла. Сотрудники Тель-Авивского и Еврейского университетов раскопали древние останки человеческого черепа. Они проанализировали фрагменты зубов и предположили, что кости принадлежали человеку, который жил 400 тысяч лет назад. Ранее этот подвид Homo sapiens науке известен не был.

«Когда мы смотрим на гоминидов, которые жили в Израиле около 100 тысяч лет назад, мы видим большую морфологическую изменчивость. В прошлом у нас были трудности с интерпретацией обнаруженных останков, поэтому мы сгруппировали всех этих гоминидов и назвали их Homo sapiens. Теперь мы предполагаем, что на самом деле это могли быть и гибриды», — рассказывает профессор Израиль Хершковиц из Тель-Авивского университета.

Ученые предположили, что новый подвид гоминидов, получивший название Homo Nesher Ramla, мог заселять Юго-Западную Азию. Также были найдены кости животных и следы от использования огня.

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израиль наука раскопки археологи антропология
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