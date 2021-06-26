СК опубликовал кадры с места смертельной стрельбы в Ивановской области

Иваново, 26 июня. Следственный комитет обнародовал видео с места расстрела трех человек. В настоящее время полиция ведет розыск устроившего стрельбу мужчины.

Спор между мужчинами из-за денежных вопросов привел к трагическим последствиям. Один из оппонентов стал стрелять из ружья и убил человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщал ФАН.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что территория, где произошло преступление, оцеплена бойцами спецназа. По данным ведомства, хозяин дома скрылся. Его сына задержали, и сейчас с ним проводят следственные действия.