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СК опубликовал кадры с места смертельной стрельбы в Ивановской области

  /   Обновлено: 26 июня 2021 13:40
Происшествия
СК опубликовал кадры с места смертельной стрельбы в Ивановской области
pixabay.com  /  PD

Иваново, 26 июня. Следственный комитет обнародовал видео с места расстрела трех человек. В настоящее время полиция ведет розыск устроившего стрельбу мужчины.

Спор между мужчинами из-за денежных вопросов привел к трагическим последствиям. Один из оппонентов стал стрелять из ружья и убил человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщал ФАН.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что территория, где произошло преступление, оцеплена бойцами спецназа. По данным ведомства, хозяин дома скрылся. Его сына задержали, и сейчас с ним проводят следственные действия.

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