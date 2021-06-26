Туристы в Ялте неоднозначно восприняли продление запрета на купание в море

Купаться в Черном море, отдыхая на пляжах в центре Ялты, нельзя будет еще как минимум неделю. Об этом накануне заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Запрет продлевается в связи с тем, что море до сих пор остается загрязненным из-за мощных ливней, прошедших 17 и 18 июня. Купание запрещено до получения нормальных результатов проб воды.

Кроме того, до сих пор до конца не обследовано морское дно на некоторых городских пляжах.

Корреспондент ФАН пообщался с туристами, которые отдыхают в Ялте, и спросил, как они отнеслись к тому, что в курортном городе в ближайшее время не удастся покупаться.

«Жаль, конечно, билеты брали еще в феврале, чтобы приехать уже поплавать в теплом море и позагорать. Но тут такая ситуация, винить некого. Мы на днях в Судак ездили, там на экскурсиях побывали и на местных пляжах купались. Завтра в Севастополь планируем [поехать], там тоже поплаваем», — поделилась Анастасия, приехавшая в Крым из Воронежа.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Мы заранее покупали билеты на самолет, у нас они невозвратные, перенести на более поздний срок не получилось бы. Но не скажу, что прямо сильно это расстроило, когда прилетели. В этой ситуации никто не виноват, но мы все равно с удовольствием загораем. У нас жилье было арендовано на неделю. В понедельник, наверное, просто поедем или в Севастополь, или в Евпаторию. Там уже поживем и вдоволь накупаемся. От некоторых мимолетно слышал, что это (запрет на купание. — Прим. ФАН) настоящее издевательство якобы над отдыхающими, но разве кто-то виноват? Если хотят подхватить какую-то заразу, то, конечно, вперед!» — говорит Сергей из Санкт-Петербурга.

В целом опрошенные туристы отмечают, что, конечно, капризы природы неприятны, но все равно они наслаждаются прогулками по городу, выбираются на экскурсии, загорают на пляже.

Отметим, что на сегодняшний день море у берегов Крыма прогрелось до 25 градусов. Такой показатель зафиксировали в Керченском проливе. В Алуште температура воды +22, в Евпатории +20, в Феодосии +23, в Севастополе около +22 градусов.

Ранее ФАН рассказывал, что, по мнению ученых, виной мощных ливней в Крыму стали как изменение климата, так и техногенные факторы.