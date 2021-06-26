Плей-офф Евро-2020: фавориты и аутсайдеры 1/8 финала

Сегодня, 26 июня, стартует плей-офф чемпионата Европы, в который отобралось 16 лучших футбольных стран. Хоть сборная России и не попала в число счастливчиков, посмотреть российскому болельщику все равно есть на что. Теперь каждый матч на турнире будет проходить не на жизнь, а на смерть. ФАН рассказывает о предстоящих матчах 1/8 финала, его фаворитах и аутсайдерах.

Global Look Press / kolbert-press/Christian Kolbert

Дания — Уэльс, 26 июня, 19:00 по Москве

Датчане заняли второе место в группе B. На старте Евро-2020 команде Дании пришлось очень нелегко: в первом матче против Финляндии прямо во время встречи остановилось сердце у полузащитника Кристиана Эриксена. Когда Крис пришел в сознание в больнице, команда решила доиграть матч, но в итоге несправедливо уступила со счетом 0:1. В первом тайме против бельгийцев датчане выглядели очень мощно: контролировали половину поля соперника и первыми открыли счет в матче, но в итоге уступили 1:2. Встреча со сборной России ставила на кон все, но сборная Дании не дрогнула и без каких-либо проблем одержала разгромную победу 4:1 над россиянами, что гарантировало ей выход в плей-офф.

Сборная Уэльса, в которую на старте турнира мало кто верил, отобралась в 1/8 финала со второго места в группе А. Первый матч со швейцарцами завершился вничью и принес подопечным Роберта Пэйджа одно очко. Затем уверенно была повержена Турция — 2:0. Матч против лидера группы, итальянцев, завершился для Уэльса поражением с минимальным счетом — 0:1.

Фаворитом этого противостояния считаются датчане, у которых класс, конечно, выше чем у команды Уэльса. Дания умеет собираться, когда ей это нужно, ну а на Уэльсе нет никакого давления, зато есть Гарет Бэйл.

Букмекеры убеждены, что в четвертьфинал пройдет сборная Дании: на победу датчан коэффициент составляет 1,90, на победу Уэльса — 5,25, ничья в основное время оценивается на 3,25.

Global Look Press / Matthias Balk

Италия — Австрия, 26 июня, 22:00 по Москве

Команда Италии, заняв первое место в группе A, под руководством Роберто Манчини показала самый яркий и стабильный футбол на групповом этапе Евро-2020. На старте турнира итальянцы разгромили сборную Турции со счетом 3:0, далее итальянской машине не смогли противостоять и швейцарцы — 3:0. В заключительной игре группы Италия переиграла Уэльс со счетом 1:0. Итальянцы на протяжении 11 матчей подряд не пропустили ни одного гола. Несмотря на внушительную статистику и красивый футбол, есть скептики, утверждающие, что итальянцам точно не выиграть чемпионский титул на этом Евро.

Австрия вышла в плей-офф со второго места группы С, одержав победу над командой Украины со счетом 1:0 и Северной Македонии — 3:1. Оступились австрийцы единожды, но им противостоял не кто иной, как один из фаворитов турнира — сборная Нидерландов. Австрийцы в групповом этапе демонстрировали неплохую игру с активным прессингом, но вряд ли это помешает Италии выйти в ¼ финала.

Победа сборной Италии практически не подвергается сомнению у букмекеров — коэффициент 1,50 говорит все за себя. Победа Австрии оценивается коэффициентом 8,50, ничья в основное время — 4,20.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Нидерланды — Чехия, 27 июня, 19:00 по Москве

Сборная Голландии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места группы С. Нидерланды одержали три победы: над сборной Северной Македонии — 3:0, Австрии — 2:0 и Украины — 3:2, причем с неуступчивыми украинцами голландцам пришлось немного повозиться. Действия в защите оставляют желать лучшего, но атака Нидерландов практически эталонная.

Команда Чехии в 1/8 финала турнира пробилась с третьего места в группе D. Чехи уступили англичанам со счетом 0:1, сыграли вничью с действующим вице-чемпионом мира — Хорватией — 1:1 и победили шотландцев со счетом 2:0. Чехи показали неплохой футбол на групповом этапе Евро-2020, а их нападающий Патрик Шик уже забил несколько голов, в том числе самый дальний в истории чемпионатов Европы.

Нидерланды хоть и являются явными фаворитами этой встречи, просто им точно не будет. Букмекеры оценивают победу голландцев на коэффициент 1,70, победу чехов — на 5,60. Коэффициент на ничью в основное время составляет 3,90.

Global Look Press / Anthony BIBARD via www.imago-ima / www.imago-images.de

Бельгия — Португалия, 27 июня, 22:00 по Москве

Бельгийцы ожидаемо заняли первое место в группе B, победив во всех матчах. На старте турнира бельгийцы разгромили сборную России — 3:0, победили финнов со счетом 2:0 и изрядно помучались с датчанами, одержав волевую победу с минимальным преимуществом — 2:1. Команда Бельгии — еще один фаворит Евро-2020, и пока эта сборная оправдывает ожидания.

Португалия вышла в плей-офф с третьего места «группы смерти». В активе португальцев результаты на любой вкус: победа над венграми со счетом 3:0, поражение от немцев — 2:4 и боевая ничья с французами — 2:2. Капитан и лидер команды Криштиану Роналду успел побить практически все мировые рекорды и с пятью голами возглавить гонку бомбардиров. Сможет ли Криштиану противостоять нынешним бельгийцам и привести свою сборную к победе? Увидим!

Встречу можно смело окрестить суперматчем. Фанатов у той и другой сборной хоть отбавляй. Обе команды высококлассные и практически равные со своими слабыми сторонами и козырями, но бельгийцы на этом турнире выглядят немного мощнее. По мнению букмекеров, здесь, в отличие от других пар, игра будет более-менее равной, но предпочтение они отдают бельгийцам. Коэффициент на победу сборной Бельгии составляет 2,50, на выигрыш Португалии — 3,20, на ничью — 3,20.

Global Look Press / Joel Marklund/Keystone Press Agency

Хорватия — Испания, 28 июня, 19:00 по Москве

Вице-чемпион мира — сборная Хорватии отобралась в плей-офф Евро-2020 со второго места в группе D, но с большими сложностями. Подопечные Златко Далича пока разочаровывают. Хорваты проиграли англичанам со счетом 0:1, сыграли вничью с чехами — 1:1 и, пощекотав нервы своим фанатам, обыграли шотландцев со счетом 3:1, пробившись таким образом в 1/8 финала.

Испания тоже пока не впечатляет. Понятно, что это не та золотая сборная, выигрывавшая титул за титулом, но определенную планку испанцам держать необходимо. Команда на групповом турнире сыграла две ничьи: против Польши — 1:1 и Швеции — 0:0, а также разгромно победила словаков со счетом 5:0.

Кто победит в этой игре — определить сложно. Обе команды достаточно нестабильны, но игра Испании выглядит все же интереснее, кроме того, добавить она может, как показал матч со Словакией. Букмекеры явно находятся на стороне испанцев. Их победа оценивается коэффициентом 1,63, а хорватов — 6,80. Коэффициент на ничью в основное время составляет 3,80.

Global Look Press / Federico Gambarini / dpa

Франция — Швейцария, 28 июня, 22:00 по Москве

Как и подобает главному фавориту турнира, сборная Франции вышла в плей-офф чемпионата с первого места своей группы F. Чемпионы мира хоть и растеряли очки, но продемонстрировали мощную атаку и продолжают оставаться претендентами на золотые медали. Французы одержали победу над немцами со счетом 1:0, хотя за это они должны поблагодарить автогол, сыграли вничью с венграми — 1:1 и португальцами — 2:2. Сборная имеет самый сильный состав на турнире и самую мощную и быструю атаку. Головная боль команды — страдает реализация моментов.

Швейцария, пробившаяся в 1/8 финала с третьего места в группе, на этом Евро не претендует на высокие места. Команда у швейцарцев интересная, временами показывающая грамотный футбол и реализующая игровую модель тренера. Сборная уверенно разобралась с Турцией — 3:1, сыграла вничью с Уэльсом — 1:1, но потерпела разгромное поражение от итальянцев, которые не предоставили швейцарцам ни единого шанса — 0:3.

Явным фаворитом матча, конечно, является звездная сборная Франции. Коэффициент на победу французов составляет 1,57, на победу швейцарцев — 7,40, а на ничью в основное время — 3,95.

Global Look Press / Federico Gambarini/dpa

Англия — Германия, 29 июня, 19:00 по Москве

Англичане хоть и вышли из группы D с первого места, но ожиданий ни экспертов, ни болельщиков не оправдывают. Молодой и звездный состав, по мнению многих, должен был показывать фееричный и при этом результативный футбол, на деле все оказалось совсем иначе. Команда блекло выглядела на групповом этапе турнира, а ее скучная игра превращала, казалось бы, зрелищные матчи в беспросветное уныние. Академичная игра все же позволила англичанам обыграть чехов и хорватов со счетом 1:0 и сыграть в безголевую ничью с шотландцами — 0:0.

Команда Германии тоже находится не в суперкондициях, но играет более разнопланово и интересно. Подопечные Йоахима Лева в какой-то момент находились на четвертом месте в своей группе и были на грани вылета, но чудесный отскок в матче с венграми все же позволил немцам задержаться на турнире и выйти в плей-офф со второго места в группе D. Германия в стартовом матче драматично уступила французам со счетом 0:1, отправив мяч в сетку собственных ворот, чуть ли не разгромила Португалию — 4:2 и едва спаслась во встрече с венграми — 2:2.

Обе команды выглядят неубедительно. С одной стороны, Германия больше забивает, с другой — англичане не пропускают. Букмекеры тоже не отдают предпочтение какой-либо из сборных: коэффициент на победу англичан составляет 2,65, на победу немцев — 2,90, на ничью в основное время — 3,30.

Global Look Press / © Razvan Pasarica/SPORT PICTURES v

Швеция — Украина, 29 июня, 22:00 по Москве

Сборная Швеции, не потерпев ни одного поражения, вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе E. Шведы обыграли словаков с минимальным счетом — 1:0, добились ничьей с более именитым соперником — командой Испании — 0:0 и в заключительном матче в группе обыграли поляков, сведя на нет все старания главной звезды сборной Польши — Роберта Левандовского. Шведы не только хорошо подготовились тактически, но и подошли к турниру в отличной физической форме.

Украина, заняв третье место в группе С, впервые в своей истории пробилась в главную стадию Евро — плей-офф. На пути к 1/8 финала команда Андрея Шевченко обыграла македонцев — 2:1, проиграла австрийцам со счетом 0:1 и устроила фантастический матч против сборной Нидерландов, в котором уступила с минимальным счетом 2:3. Несмотря на выход из группы, украинцы временами показывают худшую игру, посмотрим, что будет в матче со шведами.

Букмекеры отдают небольшое преимущество шведам в этой встрече: их победа оценивается коэффициентом 2,40, Украины — 3,40. Коэффициент на ничью в основное время составляет 3,20.

Ранее футбольный эксперт предрек сборной Украины вылет с чемпионата Европы на стадии 1/8 финала. Андрей Малосолов убежден, что предстоящая игра не должна внушать оптимизма украинским болельщикам. Матч сборных Украины и Швеции состоится 29 июня на стадионе в Глазго.