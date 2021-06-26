Вопреки распространенному мнению, программист — это не просто компьютерщик, а специалист, который занимается именно программированием, то есть созданием компьютерных кодов. Не случайно профессионалы в этой сфере сильно злятся, когда друзья и родные порой просят их, к примеру, установить компьютерную программу, собрать системный блок, починить модем и так далее, объясняя это тем, что, мол, ты же программист. Круг задач, решаемых с помощью представителей этой профессии, достаточно широк, при этом сама специальность издавна входит в число самых востребованных в мире, в том числе по версии Минтруда России. И, безусловно, многие с нескрываемой завистью не раз рисовали в своем воображении типичного программиста, неспешно работающего где-нибудь на Мальдивах или, на худой конец, на Гоа в удобном шезлонге, под шум морских волн и непременно потягивающего дорогой коктейль. Сегодня мы разбираем, действительно ли профессия «программист» настолько актуальна и привлекательна, есть ли у нее будущее, чем отличаются программисты разных направлений, в какой вуз лучше всего поступать для получения этой профессии и можно ли стать программистом без образования.

Как появилась специализация «программист»

Программист (он же «программер», он же «кодер») — профессия достаточно новая. Мировая сфера программирования зарождалась в XIX столетии и активно развивалась вплоть до середины XX века — времени стремительного взлета информационных технологий. Первоначально программированием занимались лишь избранные, ведь создание программ для электронно-вычислительных машин было подобно искусству. Но время шло, и уже к 2017 году в мире образовалось свыше 18 миллионов специалистов, разрабатывающих программное обеспечение, при этом более миллиона из них проживали в нашем государстве. Впрочем, в обществе все еще сохранилось отношение к программистам как к представителям особой касты людей — умных, передовых, креативных и, безусловно, немного странных, непонятых окружающими.

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Описание профессии «программист»

Под термином «программист» скрывается множество профилей: это могут быть и системные аналитики, и разработчики ПО, и специалисты по созданию видеоигр и многие другие. Как род занятий программирование может представлять собой как основную, так и вспомогательную деятельность, а зачастую быть и просто приятным хобби, притом хорошо оплачиваемым. Так или иначе, отвечая на вопрос, что делают программисты на работе, можно сказать, что всех этих специалистов объединяет умение «перевести» на машинный язык те или иные человеческие требования, чтобы какая-либо деятельность или развлечение стали более автоматизированными, удобоваримыми, простыми. Написание чистого, безошибочного и максимально сжатого по объему кода, понятного электронному «потребителю», и является основной задачей программиста. А в качестве программ, которые потребляют коды, созданные программистами, могут выступать операционная система ПК, приложения для работы в интернете или смартфоне либо даже алгоритмы функционирования бытовой СВЧ-печки. Так что, как ни крути, кодер — деятельность многозадачная и довольно творческая.

Что же такое программный код? Это некий текст, представляющий собой полную абракадабру для непосвященного, но написанный на стройном и логичном языке программирования. Любой код имеет в основе обычные слова, а также определенные спецсимволы. А вот языков программирования существует великое множество, наиболее распространенными из них считаются С++, Java, PHP, Python, C# и некоторые другие. Выбор языка, лучше всего подходящего для решения определенной задачи, как правило, остается за самим программистом, ведь каждый из них уверенно владеет несколькими из них. Однако существуют и узкие специалисты, в совершенстве владеющие, скажем, PHP и востребованные именно в этой области программирования.

Какие бывают программисты

Профессия «программист» принадлежит к обширной категории IT-специалистов, поэтому, как мы уже заметили, не стоит полагать, что этот профессионал с радостью возьмется, скажем, за починку вашего ноутбука. Более того, компьютер вообще не нужен программисту для написания кода: он может создавать его хоть на куске салфетки или на оборотной стороне счета, принесенного ему в кафе. ПК ему потребуется уже на более позднем этапе — отладке готового кода. Другое дело, что в любую профессию, связанную с IT-сферой, можно попасть через знание языков программирования и соответствующее образование.

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Самое время разобраться, какие есть программисты. По своей специализации они подразделяются на системных разработчиков и прикладных специалистов, а также веб-программистов. Первые из них трудятся в области формирования программ и приложений (индустрия игр, офисная работа и т. д.), вторые специализируются на создании операционных систем, а третьи пишут интернет-страницы и целые порталы, а также программы, обеспечивающие их бесперебойную и безопасную работу. Также программисты отличаются друг от друга по типам решаемых задач: это, к примеру, архитекторы ПО, профессионалы в области функционирования системы 1С, программисты, специализирующиеся на базах данных, системные инженеры, фронтенд- и бэкенд-разработчики и т. д. И, безусловно, должности программистов и спектр задач, решаемых этими профессионалами, отличаются в зависимости от тех языков, которыми они владеют.

Преимущества и недостатки деятельности по созданию кодов

Плюсы и минусы существуют у любой профессии, и специализация программиста не исключение. Что привлекает людей в программировании прежде всего?

Высокий уровень заработной платы. Среднестатистический кодер получает от 100 тысяч рублей и выше.

Востребованность на рынке труда. Развитие интернета вещей (глобальная вычислительная сеть устройств, которая позволяет собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам через ПО или приложения), телемедицины, онлайн-обучения или даже сельскохозяйственной деятельности сегодня невозможно без хороших специалистов-айтишников.

Возможность удаленной работы и занятости со свободным графиком. Как правило, на программистов не распространяются обычные офисные правила, ведь на них в компании держится многое, поэтому позволено им гораздо больше, нежели «простым смертным».

Обилие интересных и творческих задач. Это только на первый взгляд все коды одинаковы. На самом деле одни программисты делают игры, другие — работают над созданием умных протезов, третьи — проектируют сервисы, собирающие воедино все в мире авиабилеты для удобства бронирования, четвертые — и вовсе отправляют в космос корабли. А когда тестирование показывает, что код работает исправно, программист порою радуется не меньше, чем создавший робота Электроника профессор Громов из культового фильма советских времен. Увлекательно, не правда ли?

Обширные возможности для карьерного роста как в России, так и за рубежом. Язык машинных кодов универсален, поэтому для работы за пределами родной страны специалисту не потребуется погружаться в особенности национального менталитета, образа жизни и т. п., как это делает, скажем, юрист, бухгалтер или психолог. Для успешного написания программ необязательно даже учить иностранный язык: по крайней мере, на первое время работы вам будет достаточно знаний в объеме стандартного туристического разговорника.

Перечислим и основные минусы профессии.

Сидячий образ жизни. Чтобы сохранить здоровье, выносливость, бодрость и хорошую физическую форму, программисту желательно посещать спортивный зал, много ходить пешком и соблюдать правильный режим питания. В условиях ограничения двигательной активности и постоянной концентрации внимания особенно страдают острота зрения и опорно-двигательный аппарат.

Необходимость постоянно совершенствоваться. Знания в области программирования стремительно устаревают, поэтому специалист должен постоянно расти и развиваться.

Высокая конкуренция. Сегодня обучение по специальности программист предлагают множество курсов и специализированных образовательных учреждений. Таким образом, мы получаем немалое количество профессионалов, желающих успешно трудоустроиться. Кроме того, спрос существенно «перебивают» дешевые и при этом достаточно грамотные иностранные специалисты из Индии, Пакистана и т. д.

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Личные качества и компетенции, необходимые для работы

Нетрудно догадаться, что хорошего программиста отличают способность логически мыслить, внимательность и усидчивость, склонность к математическим наукам, а также определенная гибкость мышления, позволяющая находить нестандартные подходы к решению рабочих задач. Кроме того, специалисту в этой сфере принесут пользу хорошая память, умение четко выражать собственные мысли и многозадачность, а также коммуникабельность и умение работать в команде, которыми отличаются лишь немногие представители этой профессии.

Где можно выучиться на программиста после 9 и 11 класса и как делать карьеру в этой сфере

Если вы всерьез задумываетесь о том, чтобы в будущем посвятить себя программированию, то начинать свое развитие можно уже со школьной скамьи. К примеру, научитесь создавать интернет-сайты, простые игры и приложения, выясните, какие предметы требуется сдавать для поступления на программиста в том или ином вузе (как правило, это математика, информатика, физика, русский и английский языки) и уделяйте время их углубленному изучению, запишитесь в школу молодого программиста и, безусловно, читайте последние новости на профильных порталах.

Но все же — какое образование нужно, чтобы стать программистом? В целом, получить профессию можно тремя способами: поступить по окончании 11 класса в вуз по профилю «Информатика и вычислительная техника», «Математика и компьютерные науки» или «Информационная безопасность»; пойти после 9 класса в колледж по этим же направлениям; выучиться на курсах программирования самостоятельно. К слову, вопрос о том, как стать программистом с нуля, не имея при этом высшего образования, вполне уместен, ведь именно в этой сфере более всего ценится не «корочка», а реальные знания, навыки и опыт. При этом начинать строить будущую карьеру можно уже на 2–3 курсе, получив работу junior-разработчика с весьма достойной зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей. Далее при активном обучении и практической деятельности вы переходите в разряд middle-специалиста, а по прошествии 4–7 лет работы программист становится профессионалом senior-класса. Впрочем, следует понимать, что все эти границы весьма условны и «дослужиться» до «сеньора» активный и целеустремленный новичок способен и за 2–3 года. Помимо этого, программист может расти и с точки зрения освоения смежных IT-специальностей и в будущем стать, к примеру, дизайнером веб-интерфейсов, архитектором ПО или менеджером проектов.

Сколько получает программист

Заработная плата программиста находится в прямой зависимости от его опыта и специализации. Как нетрудно догадаться, наименьшая оплата труда характерна для junior-разработчиков, которые только начинают свою карьеру. В свою очередь, больше всего на рынке труда получают системные инженеры, специалисты по безопасности сетей, архитекторы программного обеспечения и другие профессионалы по аналогичным направлениям деятельности, труд которых связан с наибольшей ответственностью. Поэтому можно сказать, что средняя зарплата программиста составляет сегодня 50–150 тысяч рублей, в то время как наиболее опытные и значимые специалисты могут получать за свой труд от 300 тысяч рублей и выше.