Возраст, быт и синдром пустого гнезда — из-за чего разрушаются отношения?

Психолог и коуч Юрий Мурадян рассказывает, почему партнерам важно развиваться вместе.

Нейрофизиологи считают, что к 35 годам наш мозг уже полностью сформирован. То есть к этому возрасту человек сложил свою картину мира, окончательно определились его основные ценности и произошло некое переосмысление взглядов и установок. Чем опасен данный возраст? Конечно, в ряде случаев такие изменения могут повлиять на личные отношения — отношения с родителями, детьми, супругами. Я же хочу коснуться именно брака. Почему, по статистике, большинство разводов приходятся именно на период после 35 лет?

Причин, конечно, множество, окончательное формирование мозга в данном случае — не единственная. За многолетнюю коучинговую практику я не единожды сталкивался с людьми, которые приходили с желанием сохранить отношения или хотя бы понять, по какой причине в их семье наступил кризис. Для себя я выделил несколько моментов кризисных ситуаций, когда супругам стоит поговорить или же обратиться к семейному психологу.

Самой, пожалуй, распространенной причиной является то, что один из партнеров уже повзрослел, а другой остался на привычном для себя уровне. Конечно, такой дисбаланс не устраивает супруга, в жизни которого появились перспективы роста, так как на данном этапе им нужен уже не столько сексуальный партнер или просто жена (муж), но и соратник, собеседник, близкий друг.

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В моей практике был случай, когда мужчина начал стремительно развиваться — у него появились серьезные перспективы после того, как он возглавил отдел в крупной корпорации. Супруга же не была готова к подобным изменениям. Ей было комфортно в формате «с любимым рай и в шалаше» (да, и такое бывает); принимать его новым и успешным она не хотела. Весьма часто у них возникали неприятные ситуации с ревностью и прочими претензиями со стороны жены. У них практически не осталось совместных тем для разговоров и общих интересов. Она не могла понять, почему ее не ценят за домашний уют, вкусные борщи и преданность. Но в отношениях наступает момент, когда эти критерии отходят на второй план. Когда супруги пришли ко мне на сессию, я заметил, что на одни и те же вопросы, касающиеся их отношений, они отвечают радикально по-разному, совершенно иначе смотрят на идеальные отношения.

Кроме того, в семьях зачастую теряется доверие между супругами (это не зависит от возраста или социального положения), в связи с чем один из партнеров утрачивает чувство защищенности и безопасности. Причиной недоверия в паре может стать ревность, которая работает против отношений в большинстве случаев. Из-за этого возникает постоянный контроль со стороны одного из партнеров, который отравляет жизнь другого желанием быть в курсе всего, что у того происходит в жизни.

На этой почве возникает эмоциональное насилие и желание манипулировать партнером. Манипуляции могут быть разными — от попыток вызвать чувство жалости к себе «недолюбленному» до прямых угроз и шантажа. Кстати, когда речь идет об эмоциональном насилии, не всегда преследователем является мужчина, в этом вопросе отлично может справиться и женщина.

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Эмоциональная форма насилия зачастую сказывается на отношениях куда более драматичней, чем физическая. Постоянное манипулирование партнером, лишение его права голоса, демонстрация своего превосходства и прочие признаки доминантного поведения могут разрушить даже самые крепкие семьи.

Учиться партнерству — это реальный выход из большинства сложностей. В партнерстве есть право голоса у обоих и уважение к личным границам, о которых часто забывают в семейной жизни.

В моей практике также всплывали случаи неоправданных ожиданий. Зачастую мы рисуем в голове образ идеального партнера. А когда встречаем свою половинку, автоматически присваиваем ей все эти черты. Но человек — существо неидеальное, тем более не должен соответствовать тому, что вы нарисовали в своей голове. Важно понимать, что рядом с вами — живой и пульсирующий человек со своими недостатками и достоинствами, которые нужно принять. Никто не станет ломать себя, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. А если и станет, то, поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет.

Есть, конечно, и бытовые проблемы, из-за которых распадаются отношения, — финансовая нестабильность, зависимости партнера (например, игромания или наркозависимость). Нередко бывает так, что уже почти состарившись, супруги понимают, что все это время жили вместе лишь для того, чтобы поставить на ноги детей. А когда дети покидают родной дом, возникает так называемый синдром пустого гнезда. Они осознают, что все эти годы не говорили друг с другом, а разногласия, накопленные за это время, слишком велики, чтобы и дальше жить вместе. Важно не упустить этот момент: когда воспитываете детей, даете им образование и путевку в жизнь, не забывайте бывать друг с другом, общаться, делиться мыслями и переживаниями.

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Напоследок хочу сказать, даже самый мелкий бытовой конфликт, например, из-за немытой посуды или споров о том, чья очередь отвезти ребенка в садик, — это уже звоночек к тому, что пора заглянуть внутрь проблемы. Там, вероятно, кроется что-то большее, чем упомянутая посуда или обязанности по воспитанию детей.