Трое взрослых и два ребенка пострадали в серьезной аварии под Пензой

Пенза, 26 июня. Травмированием пятерых участников дорожного движения закончилось лобовое столкновение двух легковушек под Пензой. С многочисленными телесными повреждениями они были доставлены в больницу.

На снимках, опубликованных очевидцами ДТП в соцсетях, видно, что оба транспортных средства получили обширные механические повреждения. К месту происшествия прибыли наряд ДПС, сотрудники МЧС и скорая помощь.

vk.com / СОВА ПЕНЗА АВТО

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что авария произошла на улице Ленина рабочего поселка Земетчино в 14:00. Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114.

В результате ДТП в медучреждение с тяжелыми травмами были доставлены двое мужчин 1982 и 2002 годов рождения, женщина 1985 года рождения, а также двое несовершеннолетних — юноша 2004 года рождения и мальчик 2011 года рождения.

vk.com / СОВА ПЕНЗА АВТО

Ранее ФАН сообщал, что в центре Ангарска пьяный 14-летний подросток без прав устроил погоню от сотрудников полиции. Установлено, что юноша состоит на профилактическом учете за неоднократные правонарушения.