Личная выгода: почему США и ЕС хотят помочь Украине из-за «Северного потока — 2»

Пусть Украина не надеется, что Соединенные Штаты и Евросоюз хотят ей помочь абсолютно безвозмездно. Запад преследует лишь личную выгоду. Об этом в интервью ФАН рассказал экономист, политический обозреватель Александр Дудчак.

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине из-за ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В числе возможных мер — инвестиции для строительства электростанций на Украине, развития инфраструктуры и наращивания поставок газа из этой страны. Также утверждается, что Германия выразила желание начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину. При этом Вашингтон допустил введение новых санкций, если российская сторона попытается сократить поставки сырья через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Помимо этого, стороны якобы обсуждали возможность приостанавливать поставки по «Северному потоку — 2» в случае чего, однако официальные лица Германии выступили против этого, так как не хотят использовать газопровод в качестве «политического оружия», говорится в публикации. Кроме того, стороны выразили надежду, что соглашение будет подготовлено к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, запланированному на июль.

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Экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему США и Евросоюз хотят помочь Украине из-за «Северного потока — 2». По его словам, страны Запада преследуют личную выгоду, поскольку, если транзит через территорию Украины сохранится, европейцы смогут продолжать продавать Киеву газ по завышенной цене.

«Без сомнения, что США и страны ЕС хотят помочь Украине, поскольку им выгода продавать Киеву российский газ, который идет реверсом из ЕС. Они имеют на этом прибыль. Кроме того, киевские власти и европейцы продают украинцам голубое топливо по завышенным тарифам. Понятно, что для Украины бесплатно никто ничего делать не будет. Можно вспомнить, как в прошлые годы на Украине резко взлетали цены на газ, но европейцы никаких скидок киевским властям почему-то не предлагали. Поверьте, никто в Европе не просыпается с мыслью: «Что же сделать хорошего для нашей любимой Украины». Немцы готовы предложить Украине много чего интересного. Но, естественно, все это не на бесплатной основе. Замечу, что Киев мог бы намного дешевле получать российский газ, если бы напрямую сотрудничал с Москвой», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Специалист также сообщил, что Соединенные Штаты не имеют никакого права вмешиваться в отношения между Россией и Украиной и тем более угрожать Москве очередными санкциями.

«Что касается санкций: у России нет задачи снизить объемы прокачиваемого газа через украинскую ГТС лишь для того, чтобы насолить Киеву. Между РФ и Украиной есть действующий контракт, который будет выполнен на 100%. Соглашение выполняется, поэтому нечего угрожать на пустом месте. С другой стороны, как может Америка что-то навязывать России? Это уже не США решать, что будет дальше, как будет выглядеть новый контракт между Украиной и Россией по транзиту газа. Вашингтон должен спокойно сидеть на пеньке и не вмешиваться в дела между Киевом и Москвой. Хотя мы, конечно, понимаем, что сегодня мало что зависит от самой Украины», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее депутат бундестага Тино Крупалла назвал способ защитить «Северный поток — 2» от Соединенных Штатов. По его словам, Берлину давно пора остановить шантаж со стороны Вашингтона.